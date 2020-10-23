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Маски знижують ризик зараження коронавірусом: вчені знайшли ще одне підтвердження

П'ятниця 23 жовтня 2020 14:27
Маски знижують ризик зараження коронавірусом: вчені знайшли ще одне підтвердження
Вчені довели ефективність носіння масок (Фото: РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Дослідники назвали найбільш ефективні маски для захисту

Медичні маски дійсно захищають людей від зараження коронавірусом, а також від передачі вірусу іншим людям. Таку заяву зробили дослідники з Інституту медичних наук Університету в Токіо.

Вчені провели новий експеримент з масками й в лабораторії лицем до лиця розмістили два манекени. Були використані маски різних видів, щоб перевірити, яка з них більш ефективна. Про це пише NHK.

При носінні звичайної тканинної маски ризик зараження знижується лише на 17%, а от використання хірургічної маски – знижує ризик попадання шкідливих мікроорганізмів аж на 47%.

Крім того, дослідники перевірили передачу вірусу від "манекена-носія". Використання маски вже у зараженого пацієнта знижує передачу на 70%, незалежно від типу маски. І майже повний захист забезпечується тільки за умови носіння маски усіма учасниками.

Як зазначив автор дослідження професор Каваока Єсіхіро, це було перше дослідження на предмет ефективності масок як засобів захисту від коронавірусу. Він додав, що повністю маски, звичайно ж, не захищають, але вони значно знижують ризик зараження та передачі COVID-19 між людьми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар дав чітку відповідь, через скільки днів після контакту з'являються симптоми коронавірусу.

А також розповідали про те, що вчені пояснили феномен, чому чоловіки хворіють на коронавірус частіше, ніж жінки.

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