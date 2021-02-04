Названо 5 головних умов для щастя в Україні: це і не дивно

Українці у віці 35-44 років є найщасливішими серед усіх вікових груп, тоді як найменш щасливими себе відчувають люди, старші 55 років. Крім того, в середньому жінки в Україні більш щасливі за чоловіків - вони оцінюють свій рівень щастя в середньому на 6,2 бали за 10-бальною шкалою, а чоловіки - на 5,6 бали.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною компанією Gradus Research.

Відзначається, що серед усіх українців жителі північних областей відчувають щастя найбільше з усіх, тоді як найменш щасливими виявилися мешканці західних регіонів. Окрім того, комфорт і доступність багатьох сервісів у великих та середніх містах робить їхніх жителів більш щасливими, ніж мешканців малих населених пунктів.

Топ-5 головних умов для щастя в Україні

здоров’я власне та близьких людей (ці чинники назвали 78% опитуваних),

грошова забезпеченість (65%),

безпечне і мирне життя (51%),

наявність власної родини (дітей, чоловіка/дружини) (47%)

щастя близьких людей (46%).

А ще важливим чинником для щастя називається достатня кількість відпочинку та сну, адже їх нестача призводять до стресів та тривожних станів. А згідно з опитуванням, 53% українців в середньому витрачає на сон 6-8 годин, а майже 23% респондентів сплять усього 4-6 годин на добу.

Чому рівень щастя українців знизився

Соціологи зауважують: для українців щастя - це непроста категорія зі своїми особливостями.

"Це і не дивно: політичні та економічні зміни, ситуація з коронавірусом та інше не є благополучною середою для обов’язкових умов щасливого життя..." - кажуть соціологи.

2020 рік не можна назвати легким та спокійним, і тому порівняно з результатами дослідження щастя, яке було проведене у листопаді 2019 року, українці стали рідше відчувати себе щасливими - 5,9 проти попередніх 6,4 балів.

"Матимемо надію, що ситуація стабілізується і ми станемо більш щасливими у 2021-му", - резюмували спеціалісти.

Рівень щастя в Україні (інфографіка: gradus.app)

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