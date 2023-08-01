Названы виды хлеба, которые наиболее полезны для здоровья

Хлеб входит в ежедневный рацион каждого украинца. Однако немногие из нас задумываются насколько этот продукт питательный и какой из его видов самый полезный.
Об этом пишет нутрициолог Юлия Романчук в своем Instagram.
Такой вид хлеба содержит клетчатку, витамины, минералы и антиоксиданты. Этот продукт оказывает положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта и поддерживает стабильный уровень сахара в крови.
Этот хлеб содержит множество белка, витаминов группы В, железо, магний и фосфор. Также он имеет низкий гликемический индекс и тоже оказывает положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта.
Продукт способствует лучшему перевариванию пищи. К тому же, ферментация на закваске облегчает усвоение минералов, таких как железо, цинк, магний, белка и углеводов. Также он отлично подходит для тех, у кого непереносимость глютена.
Хлеб содержит углеводы, являющиеся основным источником энергии для организма. К тому же этот продукт содержит витамины группы B, необходимые для нормального функционирования нервной системы, обмена веществ и других процессов в организме.
Хлеб, изготовленный из цельного зерна, богат пищевыми волокнами, которые способствуют нормализации работы желудочно-кишечного тракта, улучшению пищеварения и предотвращают запоры.
Также может обеспечить ощущение сытости и помочь избежать перекусов высококалорийными продуктами.
Регулярное потребление хлеба из целого зерна уменьшает риск развития хронических заболеваний таких как рак и диабет.
Кроме того, этот продукт играет немаловажную роль во многих культурах и традициях. Он является символом объединения и гостеприимства, что способствует взаимопониманию и чувству общности.
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