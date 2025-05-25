Названы тарелки для детей, которые не стоит покупать: вот чем они вредны

Чем вредны секционные тарелки

Секционные тарелки часто используются во время прикорма младенцев, поскольку позволяют подавать разные продукты отдельно. Однако, такие тарелки имеют определенные недостатки.

Ограничение сенсорного опыта

Власенко отметила, что секционные тарелки могут ограничивать возможность ребенка смешивать вкусы и текстуры, что является важным для развития пищевых предпочтений.

Исследования показывают, что дети, которые имеют возможность самостоятельно выбирать и смешивать пищу, развивают лучшие навыки самостоятельного питания и меньше склонны к избирательности в еде.

Нарушение естественного регулирования аппетита

Использование секционных тарелок может приводить к тому, что родители пытаются контролировать количество потребляемой пищи, что может мешать ребенку распознавать собственные сигналы голода и насыщения. Поэтому это может влиять на формирование здоровых пищевых привычек в будущем.

Снижение потребления железа и других веществ

Дети, которые питаются самостоятельно, могут потреблять меньше железа и других важных питательных веществ, особенно если им не предлагаются соответствующие продукты.

Секционные тарелки могут не способствовать подаче железосодержащих продуктов в удобной для ребенка форме. Например, если дать ребенку брокколи, банан и кусок печени - он, вероятно, выберет банан.

"А вот когда печень подана в форме фрикадельки с мягким овощным пюре - есть большая вероятность, что он попробует ее, особенно если нет жесткого "разделения", - добавила медик.

Риск формирования избирательности в еде

Подача еды в отдельных секциях может способствовать формированию у ребенка привычки потреблять только определенные продукты, избегая смешанных блюд.

Это может привести к избирательности в еде и ограниченному рациону в будущем.

Тарелка с секциями для еды (фото: Freepik)

Преимущества секционных тарелок

Помогают в изучении вкусов и текстур

Секционные тарелки позволяют ребенку видеть и различать отдельные продукты, что может способствовать развитию его вкусовых предпочтений.

Удобство для самостоятельного питания

Раздельные секции могут помочь ребенку легче захватывать пищу ложкой или руками, что способствует развитию навыков самостоятельного питания.

Снижение тревожности

Для детей, которые испытывают дискомфорт, когда еда смешивается, секционные тарелки могут обеспечить комфортную среду для приема пищи.

Педиатр советует использовать как секционные, так и сплошные тарелки, чтобы ребенок привыкал к различным форматам подачи пищи.

Также обращайте внимание на индивидуальные потребности. Если ребенок проявляет избирательность в еде или сенсорную чувствительность, секционные тарелки могут быть полезными.

Поощряйте ребенка пробовать новые продукты и сочетания вкусов, независимо от типа тарелки.

Главное - обеспечить разнообразное, сбалансированное питание и поддерживать позитивное отношение к еде.

Какую тарелку выбрать для прикорма

Однотонная сплошная тарелка без перегородок

Такая тарелка позволяет ребенку видеть пищу как единое целое, свободно смешивать вкусы и текстуры. Поддерживает развитие сенсорного опыта, снижает риск избирательности и способствует самостоятельности.

Можно класть продукты отдельно, но без физических барьеров - ребенок сам решит, что и как сочетать.

Тарелка с невысокими бортиками

Она облегчает ребенку захват еды руками или ложкой. Также уменьшает риск что-то разлить, удобна для обучения самостоятельности.

Силиконовая тарелка с антискользящей основой или присоской

Плюсом является то, что тарелка не скользит и не переворачивается. Она безопасна, уменьшает риск разлитой пищи, подходит для BLW и классического прикорма.

Чего лучше избегать: