Судьба жестко накажет эти знаки Зодиака: кто попал в "черный" список

До конца недели судьба может испытать на прочность представителей трех знаков Зодиака. Им предстоит бороться с проблемами.

Телец

К концу недели вы можете с кем-то поссориться. Кроме того, ваше упрямство может привести к тому, что ситуация с некоторыми проблемами сильно обострится. Старайтесь держать себя в руках, иначе на этом судьба не остановится.

Берите на себя ответственность и не думайте, что кто-то другой должен отвечать за ваши поступки. Если вы сумеете уравновесить мысли и попытаетесь отдохнуть, все наладится. Попытайтесь искать компромиссы.

Рыбы

В ближайшие дни вы можете понять, что иногда не все происходит по графику и расписанию, которое вы создали. Впрочем, в этом нет ничего ужасного. Суета может выбить вас из равновесия, но старайтесь держаться на плаву.

Прислушайтесь ко мнению тех, кто вас окружает. Не игнорируйте мнения друзей и коллег, иначе может возникнуть скандал. Уважайте людей вокруг вас, так что вы сможете избежать наказания судьбы.

Лев

Вы попали в "черный список" не просто так. Судьба решила показать ошибки, которые вы игнорировали. Пора взяться за ум. Будьте ответственными и последовательными, иначе импульсивные поступки приведут к тому, что вы со всеми поссоритесь.

Не раздражайте друзей и коллег, укротите эгоизм и начните искать компромиссы. Вы способны избежать неприятных ситуаций, но для этого нужно приложить немало усилий. Помните о том, что вы должны думать о других.