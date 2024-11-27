Названы блюда, которые не стоит есть на завтрак: в списке - популярная каша

Что не нужно есть и пить на завтрак

Сладкие каши и готовые завтраки

Популярная овсянка, особенно в формате быстрого приготовления или с добавлением сахара, часто содержит множество простых углеводов. Они резко повышают уровень сахара в крови, что приводит к быстрому ощущению голода. Аналогичная ситуация со сладкими готовыми хлопьями или мюслями, в состав которых добавляют искусственные подсластители, красители и жиры.

Выбирайте цельнозерновую овсянку, которую следует дополнить орехами, ягодами или фруктами вместо сахара.

Хлебобулочные изделия и тосты с джемом

Белый хлеб, сдобные булочки или круассаны – не лучший выбор для утра. Эти продукты обладают высоким гликемическим индексом, что также провоцирует скачки сахара в крови. Джеммы и другие сладкие намазки добавляют в это избыточное количество сахара.

Замените белый хлеб цельнозерновым, а вместо джема используйте натуральное арахисовое масло или авокадо.

Йогурты с наполнителями

Большинство йогуртов, продаваемых в магазинах, содержат немало сахара и искусственных ароматизаторов. Они могут выглядеть как полезный перекус, но на самом деле не обеспечивают длительное чувство сытости.

Выбирайте натуральный греческий йогурт без добавок и добавляйте в него свежие фрукты или мед.

Сосиски, колбасы и бекон

Несмотря на их популярность в западных странах, эти продукты обладают высоким содержанием насыщенных жиров, соли и консервантов. Такой завтрак может вызвать тяжесть в желудке и повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Вместо обработанного мяса добавляйте в завтрак яйца, авокадо или другие источники белка.

Сладкие напитки и пакетированные соки

Сок из пакета, даже если он обозначен как натуральный, содержит большое количество сахара. А кофе с сиропами или сливками только добавляет порцию калорий без пользы для здоровья.

Начинайте утро со стакана воды или несладкого травяного чая, а соки замените свежими фруктами.

Яйца пашот - это идеальный выбор для завтрака (фото: freepik.com)

Чем лучше заменить вредные продукты

Питание утром должно быть сбалансировано, включать белки, полезные жиры и медленные углеводы. Идеальный завтрак может состоять из следующих продуктов:

яйца: вареные, пашот, омлет с овощами - это все идеально подойдет для легкого и полезного завтрака

вареные, пашот, омлет с овощами - это все идеально подойдет для легкого и полезного завтрака цельнозерновой хлеб или крупы: гречневая или ячневая каша - источник сложных углеводов, обеспечивающих длительное чувство сытости

гречневая или ячневая каша - источник сложных углеводов, обеспечивающих длительное чувство сытости овощи, фрукты и зелень: особенно обратите внимание на бананы, яблоки, ягоды, овощной салат

особенно обратите внимание на бананы, яблоки, ягоды, овощной салат полезные жиры: их много содержится в авокадо, миндале и грецких орехах

Помните, что здоровый завтрак - это залог хорошего настроения и продуктивного дня.