Названы блюда, которые не стоит есть на завтрак: в списке - популярная каша

Некоторые блюда и напитки на завтрак могут вызвать дискомфорт, вздутие живота и усугубить общее самочувствие. Поэтому врачи и диетологи советуют их избегать.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие блюда лучше исключить из утреннего меню и почему.
Сладкие каши и готовые завтраки
Популярная овсянка, особенно в формате быстрого приготовления или с добавлением сахара, часто содержит множество простых углеводов. Они резко повышают уровень сахара в крови, что приводит к быстрому ощущению голода. Аналогичная ситуация со сладкими готовыми хлопьями или мюслями, в состав которых добавляют искусственные подсластители, красители и жиры.
Выбирайте цельнозерновую овсянку, которую следует дополнить орехами, ягодами или фруктами вместо сахара.
Хлебобулочные изделия и тосты с джемом
Белый хлеб, сдобные булочки или круассаны – не лучший выбор для утра. Эти продукты обладают высоким гликемическим индексом, что также провоцирует скачки сахара в крови. Джеммы и другие сладкие намазки добавляют в это избыточное количество сахара.
Замените белый хлеб цельнозерновым, а вместо джема используйте натуральное арахисовое масло или авокадо.
Йогурты с наполнителями
Большинство йогуртов, продаваемых в магазинах, содержат немало сахара и искусственных ароматизаторов. Они могут выглядеть как полезный перекус, но на самом деле не обеспечивают длительное чувство сытости.
Выбирайте натуральный греческий йогурт без добавок и добавляйте в него свежие фрукты или мед.
Сосиски, колбасы и бекон
Несмотря на их популярность в западных странах, эти продукты обладают высоким содержанием насыщенных жиров, соли и консервантов. Такой завтрак может вызвать тяжесть в желудке и повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Вместо обработанного мяса добавляйте в завтрак яйца, авокадо или другие источники белка.
Сладкие напитки и пакетированные соки
Сок из пакета, даже если он обозначен как натуральный, содержит большое количество сахара. А кофе с сиропами или сливками только добавляет порцию калорий без пользы для здоровья.
Начинайте утро со стакана воды или несладкого травяного чая, а соки замените свежими фруктами.
Питание утром должно быть сбалансировано, включать белки, полезные жиры и медленные углеводы. Идеальный завтрак может состоять из следующих продуктов:
Помните, что здоровый завтрак - это залог хорошего настроения и продуктивного дня.
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В материале использованы следующие источники: Today, Health, Strona Zdrowia.