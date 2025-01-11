Разрушает кожу. Популярная процедура для лица оказалась очень опасной: о чем идет речь

Дермапланинг является одним из самых вредных трендов в уходе за кожей. Все потому, что он может нарушить барьерную функцию кожи и привести ко многим проблемам.

Что известно о дермапланинге

Бритье пушка на лице или же дермапланинг - это процедура по удалению мелкого пуха на лице с помощью специального лезвия или бритвы.

В процессе также удаляются отмершие клетки эпидермиса - подобно традиционному механическому пилингу.

Преимуществом процедуры считают, что в процессе сбриваются пушковые волосы, что делает поверхность лица абсолютно ровной. За этот эффект процедуру очень полюбили бьюти-блогеры. Якобы тогда косметика отлично ложится на ровную кожу, позволяя создать фактически безупречный макияж.

Чем вредна процедура

По словам косметолога Дарьи Тищенко - это один из самых вредных трендов в уходе. Он предполагает бритье пушка на лице, особенно в домашних условиях.

"Бьюти-блогеры убеждают, что это абсолютно безопасно и даже полезно: дермапланинг улучшает нанесение тонального крема, меняет рельеф кожи, оздоравливает. Но на самом деле все, что можно получить - это нарушение эпидермального барьера кожи, которое может привести к гиперпигментации, высыпаниям, раздражениям, покраснениям и зуду", - отметила эксперт.

Особенно опасно проводить дермапланинг людям с акне, активной сыпью или склонностью к куперозу, ведь это может спровоцировать обострение. Вместо красивой поверхности лица можно получить распространение инфекции, поствоспалительную гиперпигментацию или рубцы на месте "срезанных" бритвой элементов сыпи.

Даже если процедура была выполнена, нельзя повторять ее чаще, чем раз в месяц или лучше вообще избегать. Именно столько времени требуется для полноценного обновления эпидермиса.

Важно помнить, что современные тренды красоты часто направлены не в направлении здоровья. Пушок на лице - естественный, поэтому не стоит его стесняться.