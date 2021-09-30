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Названо найдешевше м'ясо в Україні: ціна стартує від 58 грн

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Четвер 30 вересня 2021 12:47
Названо найдешевше м'ясо в Україні: ціна стартує від 58 грн В Україні дешеве куряче м'ясо (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Курятина в Україні визнана найдешевшим м'ясом з усіх видів. Ціна цього продукту за кілограм стартує від 58 гривень.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Які ціни на куряче м'ясо в регіонах

Ціни в регіонах на курятину відрізняються. Наприклад, найдорожчий показник - 68 гривень за кілограм у Київській області, а найдешевше таке м'ясо у Хмельницькій області, там воно коштує 48 гривень.

Після курятини за ціною йде свинина. Її середня закупівельна ціна становить - 91,1 гривень за кілограм. Найдешевше вона продається у Волинській області по 72 грн/кг, а найдорожча свинина в Київській області – 157 грн/кг.

За рік свинина додала в ціні на 7%, а курятина 29%.

Яке найдорожче м'ясо в Україні

Найдорожче в Україні продають яловичину. Середня ціна виробників складає 109,7 грн/кг. М'ясо великої рогатої худоби за місяць подорожчало на 6%, а за рік на 14%.

У Полтавській області яловичина коштує найдорожче, там за неї просять 165 грн/кг, а в Житомирській області найдешевша ціна – 76 грн/кг.

Як ми раніше писали, в Україні ціни на свинину різко стрибнуть вгору.

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Ціни на продукти
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