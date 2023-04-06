Названы вещи на кухне, которые "заставляют" есть больше

Большие тарелки и стаканы

Люди, которые едят из больших тарелок, употребляют больше пищи, чем те, кто ест из небольших. В общем, психологически большая тарелка создает иллюзию, что порция пищи меньше, чем на самом деле.

Поэтому следует использовать меньшую посуду и столовые приборы.

Большие столы

Скатерть может вызвать иллюзию, что порция еды, которую мы едим, меньше, чем в реальности. Поэтому это может привести к перееданию. Необходимо отдавать предпочтение меньшим столам и легким скатертям.

Яркие стены и мебель

Яркие цвета на стенах и кухонной мебели могут стимулировать аппетит и увеличивать желание есть. Лучше выбрать более спокойную и нейтральную палитру на стенах, а именно серый, белый или бежевый цвета.

Слишком мягкие стулья и диваны

Удобные и мягкие диваны могут побуждать дольше оставаться за столом. Лучше заменить мягкие стулья и диваны более жесткими.

Телевизор

Телевизор на кухне побуждает переедать. Все потому, что сериалы отвлекают от еды, поэтому вы даже не заметите, как съедите многое. Потому лучше выключать такое устройство.