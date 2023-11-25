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Названы продукты, куда чаще всего добавляют антибиотики: какая в этом опасность

Украина, Суббота 25 ноября 2023 14:40
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Названы продукты, куда чаще всего добавляют антибиотики: какая в этом опасность В каких продуктах могут быть антибиотики (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк
Эксперт: Евгений Комаровский

Антибиотики часто используют в сельском хозяйстве. При этом не только для того, чтобы лечить животных. Препарат обладает уникальным свойством: если добавлять в корм небольшую дозу антибиотика, он оказывает анаболическое действие. То есть животные, потребляющие корм с небольшим количеством антибиотика, быстрее растут и набирают вес.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео на YouTube-канале Евгения Комаровского рассказывает, влияют ли эти антибиотики на людей и в какой пище они могут быть.

Вредит ли такое использование антибиотиков людям

По словам Комаровского, количество препарата в сельскохозяйственной промышленности не слишком большое по сравнению с количеством антибиотиков, используемых для лечения людей.

Однако в этом состоит наибольший риск.

Дело в том, что небольшое количество антибиотиков при частом потреблении приводит к устойчивости бактерий к препарату. Для лечения обычно назначают большие дозы, чтобы бактерии не успели привыкнуть к новым условиям.

Еще одна проблема такая: в мясе или яйцах с антибиотиками уже могут жить бактерии, устойчивые к препарату. После употребления они могут поселиться в организме человека. Если возникнет определенное заболевание, именно эти бактерии будут трудно поддаваться лечению антибактериальными препаратами.

Производители отходят от использования антибиотиков

В мире пробуют бороться с этой проблемой. К примеру, все больше ферм переходят на органическое выращивание животных с использованием пробиотиков вместо антибиотиков. Для производителей такой способ получается более дорогим, и соответственно продукция также стоит больше.

Другой способ состоит в том, чтобы прекратить давать животному антибиотики за определенное время до убоя. Тогда его организм успеет очиститься от наличия препарата и станет безопасным.

В каких продуктах могут быть антибиотики

Прежде всего, это касается продуктов животного происхождения: мясо рогатого скота, яйца, рыба, молочные продукты.

К этой категории можно добавить растительную продукцию. Поскольку она растет в почве, куда могли попасть определенные антибактериальные препараты.

Как себя обезопасить

Определить наличие в мясе или рыбе антибиотиков в домашних условиях невозможно. Поэтому, прежде всего, соблюдайте правила приготовления продуктов:

  • мойте руки
  • не потребляйте ничего сырым
  • будьте осторожны с мясом с кровью
  • контролируйте температура приготовления
  • используйте разные доски для нарезки

Раньше мы рассказывали, какие болезни сложнее всего лечить антибиотиками.

Читайте также, как получить электронный рецепт на антибиотики в Украине.

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Евгений Комаровский продукти