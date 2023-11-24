Это всемирная проблема: медики назвали болезни, которые тяжело лечить антибиотиками

Существует ряд заболеваний, которые уже трудно преодолевать из-за стойкости возбудителей к антибиотикам. Также бактерии могут передавать эту приобретенную способность представителям как своего, так и других видов, что усложняет ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения Украины.

У кого наибольшая стойкость

Специалисты навели данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о заболеваниях, которые уже трудно преодолевать из-за устойчивости возбудителей к антибиотикам.

Отмечается, что наибольшая устойчивость присутствует у возбудителей наиболее распространенных на планете инфекций: туберкулеза, пневмонии, гонореи, инфекций мочевыводящих путей и некоторых видов кишечной инфекции.

Медики отмечают, что распространенность стойкости к каждому отдельному антибиотику варьирует от страны в страну, даже от больницы в больницу. Однако, к сожалению, быстро растет.

От 8% до 93% случаев лечения мочевыводящих путей от кишечной палочки (главного возбудителя этих инфекций) неуспешны из-за стойкости бактерии к антибиотику выбора ципрофлоксацина.

Лечение пневмонии

Пневмония, развившаяся в больнице после пребывания на аппарате искусственной вентиляции легких, в большинстве случаев обусловлена штаммами бактерий-пневмококков с множественной стойкостью к антибиотикам.

Стафилококк

Золотистый стафилококк - обычный обитатель человеческой кожи. Он может вызвать нарывы, фурункулы и воспаление более глубоких слоев кожи, а также системную инфекцию, воспаление суставов и пневмонию.

Особенно уязвимы к этим бактериям люди с временной или постоянной иммуносупрессией, а также имеющие открытые раны или установленные медицинские устройства (например, катетеры). Устойчивые к метициллину стафилококки вдвое чаще вызывают летальные случаи, чем чувствительные к антибиотикам штаммы.

Лечение гонореи

По словам специалистов, возбудитель гонореи приобретает все большую устойчивость к антибиотикам из групп сульфонамидов, пенициллинов, макролидов, фторхинолонов и цефалоспоринов.

Единственным пока действенным во всех случаях препаратом остается цефтриаксон. Но в Украине существенно распространилась резистентность к этому антибиотику, и при появлении устойчивой гонореи ее почти невозможно побороть.

Туберкулез

По данным, более 3% новых случаев туберкулеза и 18% случаев, которые когда-то лечили, сейчас устойчивы к нескольким антибиотикам. В частности, к двум основным протокольным препаратам: рифампицину и изониазиду.

Эффективность лечения туберкулеза с так называемой множественной стойкостью - менее 60%, и такое лечение требует значительно большего времени и ресурсов.

Почему это большая всемирная проблема

Распространение стойкости к антибиотикам - огромная всемирная проблема, отметили в Минздраве.

Украинцев призывают не использовать антибиотики без назначения врача, мыть руки, путем вакцинации предотвращать эти инфекции и всегда выбирать барьерную контрацепцию.