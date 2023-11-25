Названо продукти, куди найчастіше додають антибіотики: яка в цьому небезпека

Антибіотики часто використовують у сільському господарстві. При цьому не лише для того, аби лікувати тварин. Препарат має унікальну властивість: якщо додавати в корм невелику дозу антибіотика, він проявляє анаболічну дію. Тобто тварини, які споживають корм із невеликою кількістю антибіотика, швидше ростуть і набирають вагу.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео на YouTube-каналі Євгена Комаровського розповідає, чи впливають ці антибіотики на людей та в якій їжі вони можуть бути.

Чи шкодить таке використання антибіотиків людям

За словами Комаровського, кількість препарату в сільськогосподарській промисловості не надто велика порівняно з кількістю антибіотиків, яку використовують для лікування людей.

Проте в цьому полягає найбільший ризик.

Річ у тім, що саме невелика кількість антибіотиків при частому споживанні призводить до стійкості бактерій до препарату. Для лікування зазвичай призначають більші дози, щоб бактерії не встигли звикнути до нових умов.

Ще одна проблема така: у м'ясі чи яйцях з антибіотиками вже можуть жити бактерії, стійкі до препарату. Після споживання вони можуть поселитися в організмі людини. Якщо виникне певне захворювання, то саме ці бактерії будуть важко піддаватися лікуванню антибактеріальними препаратами.

Виробники відходять від використання антибіотиків

У світі намагаються боротися з цією проблемою. Наприклад, усе більше ферм переходять на органічне вирощування тварин із використанням пробіотиків замість антибіотиків. Для виробників такий спосіб виходить дорожчим, і відповідно продукція також коштує більше.

Інший спосіб полягає в тому, щоб припинити давати тварині антибіотики за певний час до забою. Тоді її організм встигне очиститися від наявності препарату й стане безпечним.

В яких продуктах можуть бути антибіотики

Насамперед це стосується продуктів тваринного походження: м'ясо рогатої худоби, яйця, риба, молочні продукти.

До цієї категорії також можна додати рослинну продукцію. Оскільки вона росте в ґрунті, куди також могли потрапити певні антибактеріальні препарати.

Як себе убезпечити

Визначити наявність у м'ясі чи рибі антибіотиків у домашніх умовах неможливо. Тому насамперед дотримуйтеся правил приготування продуктів: