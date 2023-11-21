Украинцам рассказали, как получить э-рецепт на антибиотики: важные нюансы

Внедрение электронного в Украине рецепта - один из шагов в борьбе с нерациональным употреблением антибиотиков, что приводит к развитию антибиотикорезистентности. Чтобы получить рецепт, важно знать некоторые нюансы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения Украины.

Что следует знать

Во всем мире одним из основных инструментов сдерживания антибиотикорезистентности является рецептурное назначение лекарства и их отпуск в аптеках. Одним из удобных инструментов обеспечения рецептурного обращения антибактериального лекарства является электронный рецепт.

Поэтому в Украине с августа прошлого года отпуск антибиотиков осуществляется по э-рецепту.

Важно помнить, что пациент может сам выбрать, какой тип рецепта для него более удобен - электронный или бумажный.

Как получить э-рецепт на лекарства

Решение о назначении рецептурного лекарства принимает только врач. Поэтому, чтобы получить рецепт на рецептурный препарат, необходимо обратиться в больницу.

Если вы выбрали электронный рецепт, то врач сформирует э-рецепт в ЕСОЗ, указав действующее вещество, дозировку, продолжительность курса и инструкции по приему лекарства.

После этого вы получите смс-сообщение с номером электронного рецепта и уникальным кодом. Если во время регистрации вы выбрали метод проверки не по телефону, а по документам, врач распечатает вам информационную справку, которая будет содержать необходимые реквизиты.

Специалисты отметили, что у каждого пациента есть право получить информационную справку. Если вам она нужна - скажите об этом врачу.

Найти аптеку, отпускающую лекарства по электронному рецепту, можно по ссылке.

Необходимо помнить, что купить лекарство по электронному рецепту в аптеке можно в течение 90 дней.

В частности, если вам назначены лекарства на льготных условиях или по программам реимбурсации, то срок таких рецептов составляет 30 дней, а для наркотических (психотропных) лекарств - 10 дней.

Что нужно указать для получения лекарства

Для того чтобы приобрести лекарства, достаточно сообщить фармацевту нужные реквизиты из смс или информационной справки - номер рецепта и код.

После этого фармацевт предложит вам имеющиеся в аптеке лекарственные средства, содержащие действующее вещество в определенной дозировке и форме выпуска, который назначил врач. Так вы сможете выбрать лекарство в соответствии с вашим бюджетом.

В Минздраве отметили, что аптеки, находящиеся в зоне боевых действий или во временной оккупации, смогут и дальше отпускать пациентам рецептурные антибактериальные лекарственные средства без рецепта врача.