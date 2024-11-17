Названы продукты, которые запрещено употреблять при диабете

Потребление определенных продуктов и напитков может увеличивать риск развития диабета, диабета и его осложнений, а также других хронических заболеваний. Выбирая полезные продукты и ограничивая другие, можно снизить риск, поддерживая стабильный уровень глюкозы в крови в пределах целевого диапазона.

Какие продукты следует ограничить при диабете

Некоторые продукты и напитки способны повышать уровень глюкозы и инсулина в крови, а также вызывать неконтролируемое воспаление, что увеличивает риск преддиабета, диабета и других хронических заболеваний, в частности сердечных. Ограничение таких продуктов способствует контролю за состоянием здоровья и предотвращает осложнения.

Продукты с добавленным сахаром

К примеру, хлебобулочные изделия (торты, печенье, пироги). Исключение таких продуктов способствует поддержанию уровня глюкозы в пределах нормы. Рекомендованное количество добавленного сахара - до 25 граммов (6 чайных ложек) в день для женщин и до 36 граммов (9 чайных ложек) для мужчин.

Сладкие напитки

Газированные напитки, лимонады, энергетики и фруктовые соки с нектарами содержат много сахара и мало питательных веществ. Их потребление увеличивает уровень глюкозы и жира в крови и риск жировой заболевания печени.

Продукты с насыщенными жирами

Насыщенные жиры могут повышать уровень холестерина и риск сердечных заболеваний. Они не должны превышать 10% ежедневной калорийности рациона. Это мясо и молочные продукты с высоким содержанием жира, пальмового и кокосового масла.

Алкоголь

Влияет на работу печени, высвобождающей глюкозу, и может мешать действиям некоторых противодиабетических лекарств. К примеру, некоторые коктейли имеют много сахара. Перед употреблением алкоголя лучше проконсультироваться с лечащим врачом.

Ультраобработанные продукты

Это продукты с высоким содержанием сахара, рафинированных злаков, нездоровых жиров, консервантов и соли. Их потребление увеличивает риск развития диабета 2 типа.

Лучшие продукты при диабете

Продукты, богатые клетчаткой

Она способствует длительной сытости и предотвращает усталость после сладкой пищи. К таким продуктам относятся некрахмалистые овощи, цельные зерна и бобовые.

Продукты с высоким содержанием белка

Нежирное мясо, рыба и растительные источники белка обеспечивают насыщение.

Фрукты

Источник витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки. Фрукты с низким или средним гликемическим индексом способствуют здоровому питанию.

Здоровые жиры

Оливковое масло, авокадо, а также омега-3 кислоты из лосося помогают снизить уровень сахара, триглицеридов и «плохого» холестерина.

Несладкие напитки

Рекомендуется вода, несладкий чай или кофе, связанный со снижением риска диабета, а также ароматизированная вода без сахара.

Особенности питания зависят от типа диабета, метаболизма и других факторов, поэтому следует работать с врачом и диетологом для создания индивидуального плана питания, включающего здоровые продукты, контроль порций и график приема пищи.

Углеводы являются основным источником энергии, но их тип и количество оказывают влияние на уровень глюкозы. Организм расщепляет их на глюкозу, которую инсулин доставляет в клетки. При диабете типа 2 уровень глюкозы может возрастать из-за нарушений этого процесса, что вызывает повышение инсулина и перегружает поджелудочную железу.

Поэтому следует тщательно контролировать углеводы, чтобы избежать резких колебаний уровня сахара в крови.