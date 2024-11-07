Не игнорируйте это состояние: врач рассказала, что приводит к диабету 2 типа

Инсулинорезистентность может привести к диабету 2 типа, поэтому такое состояние может оказаться опасным для жизни человека. Есть некоторые факторы, которые приводят к нему.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу эндокринолога Олеси Пидмурняк.

Что известно

Инсулинорезистентность - состояние, в котором организм перестает реагировать инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой.

В результате организм не может использовать глюкозу из крови для собственных энергетических потребностей. Клетки сигнализируют, что требует больше энергии, поэтому поджелудочная железа начинает синтезировать еще больше инсулина.

Со временем инсулинорезистентность может привести к предиабету, сахарному диабету 2 типа или метаболическому синдрому.

При наличии факторов, приводящих к развитию болезни, нужно немедленно обратиться к врачу.

Какие факторы приводят к такому состоянию

Врач назвала главные факторы, приводящие к инсулинорезистентности:

избыточный вес и ожирение

малоактивный образ жизни

большое количество вредных углеводов в рационе

курения

частые перекусы

дефицит сна

хронический стресс

наследственный фактор

Как бороться с инсулинорезистентностью

Лучшим способом борьбы, прежде всего, есть физическая активность. Упражнения могут значительно снизить резистентность к инсулину как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

В частности, можно так добавить больше движения в свою повседневную жизнь:

вставайте и двигайтесь каждые 90 минут, если вы сидите в течение длительного времени

иногда поднимайтесь по лестнице вместо лифта

можно двигаться, когда разговариваете по телефону или во время телевизионной рекламы

найдите занятие, которое вам нравится, как танцы, садоводство или игра с детьми

практикуйте ежедневные прогулки на улице

ежедневно 5 дней в неделю рекомендуется уделять до 30 минут на скорую ходьбу

попробуйте силовые тренировки, поднимая легкие веса два-три раза в неделю

Не существует диеты, которая оказала бы доказанное влияние на лечение толерантности к инсулину. Однако некоторые данные свидетельствуют, что потребление пищи с низким содержанием жира и высоким содержанием углеводов может усилить резистентность к инсулину.