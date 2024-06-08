Названы продукты, которые приводят к сильной потливости

Почему пот неприятно пахнет

Сама по себе жидкость, выделяемая потовыми железами, не пахнет.

Пот на 98% состоит из воды и на 2% - из разных веществ, включая цинк, медь, железо, никель, кадмий. В благоприятной влажной среде накапливаются бактерии, начинающие активную деятельность, и именно продукты деятельности этих бактерий в результате разложения образуют неприятный запах.

Если нет возможности принять душ сразу после того, как вспотели, количество бактерий и продуктов их жизнедеятельности увеличивается и вследствие этого запах становится еще более резким.

Какая пища ускоряет потоотделение

Острая еда

Диетолог Эми Кимберлейн рассказала, что в острых блюдах есть соединение под названием капсаицин, которое приводит к большему потоотделению.

Также люди по-разному воспринимают уровень специй, что может повлиять на то, сколько они потеют.

Горячие напитки и блюда

Кимберлен также отметила, что чашка горячего кофе или съедение теплой тарелки супа повышает внутреннюю температуру тела. Когда температура увеличивается, железы выделяют пот.

Алкоголь

После употребления алкоголя лицо некоторых людей может покраснеть. Алкоголь ускоряет пульс и расширяет кровеносные сосуды кожи.

Это может привести к покраснению кожи и повышению температуры тела и усиленному потоотделению.

Кофеин

Еда и напитки, содержащие кофеин (например, кофе, черный чай и энергетические напитки) стимулируют центральную нервную систему, которая активирует работу потовых желез.

Продукты, которые могут уменьшить потоотделение

Продукты, которые могут уменьшить потоотделение, включают обычный йогурт, молоко, творог и другие богатые кальцием молочные продукты. Они могут помочь регулировать температуру тела.

К тому же продукты с высоким содержанием клетчатки (цельнозерновые продукты, овес, фрукты, овощи и фасоль) позволяют организму быстро усваиваться.

Благодаря успокаивающим свойствам, употребление мяты снижает количество импульсов, ссылающихся к потовым железам, поэтому выделяют меньшее количество секрета.

Поскольку еда и напитки могут по-разному влиять на людей, то стоит ограничить триггеры.