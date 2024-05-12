Назван скрытый признак опасной болезни. Просто посмотрите на свою подушку
Иногда люди могут не замечать определенных изменений в своем организме, но они свидетельствуют о серьезной опасности. Особенно важно вовремя обнаружить и начать лечение от онкологии.
Какие изменения в организме сигнализируют о раке и почему следует обращать внимание на свою подушку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Daily Express, Cancer Research UK NHS Leukemia Care, Википедия.
Что может свидетельствовать об опасной болезни
Как оказалось, врачи советуют обратить внимание на подушку и постельные принадлежности. Если человек просыпается с утра и понимает, что ночью у него было сильное потоотделение, это не стоит игнорировать.
Конечно, это может свидетельствовать о том, что дома просто жарко или одеяло слишком теплое. Впрочем, если человек постоянно просыпается мокрым, а его подушка остается влажной, следует обратиться к врачу.
Большинство людей потеют ночью. Если вы регулярно просыпаетесь с мокрыми простынями, вам следует обратиться к врачу общей практики. Ночное потоотделение - это когда вы потеете настолько сильно, что ваша ночная одежда и постельное белье становятся насквозь мокрыми, даже если там, где вы спите, прохладно", - объясняют врачи.
Признаки рака (иллюстрация: freepik.com)
Сильная ночная потливость может свидетельствовать об инфекционных болезнях и даже раке . Кроме того, у женщин такая проблема может возникать из-за менопаузы.
Какие виды рака могут вызвать чрезмерную потливость:
- лейкемия
- рак костей
- лимфома Ходжкина
- рак простаты
- рак почки
- неходжкинская лимфома
- рак щитовидной железы.
По мнению экспертов, наиболее часто мокрые подушки и постельное белье замечают пациенты с лейкемией. Был проведен опрос, согласно которому у 31% людей именно с этим видом онкологии была ночная потливость. Поэтому не следует заниматься самолечением, диагноз может поставить исключительно врач, но для этого нужно регулярно проходить обследование.
Почему человек потеет ночью (иллюстрация: freepik.com)
Что такое лейкемия
Лейкемия - это рак крови, который возникает, когда костный мозг вместо здоровых клеток крови вырабатывает аномальные лейкоциты. Эти аномальные клетки не выполняют свои функции должным образом и размножаются быстрее нормальных, вытесняя их.
Существует несколько видов лейкемии:
- острая - развивается быстро и требует немедленного лечения
- хроническая - развивается медленнее и может в течение некоторого времени не иметь симптомов
- миелоидная - поражает клетки, которые становятся эритроцитами, тромбоцитами и некоторыми лейкоцитами
- лимфоидная - поражает клетки, которые становятся лимфоцитами.
Симптомы лейкемии:
- усталость, слабость
- бледность и потеря веса
- лихорадка и ночная потливость
- кровоподтеки и кровоподтеки
- боль в костях
- увеличение лимфоузлов, селезенки или печени
- частые инфекционные болезни.
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