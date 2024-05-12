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Названо приховану ознаку небезпечної хвороби. Просто подивіться на свою подушку

Неділя 12 травня 2024 16:01
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Названо приховану ознаку небезпечної хвороби. Просто подивіться на свою подушку Чому людині спекотно вночі (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Часом люди можуть не помічати певні зміни у своєму організмі, але вони свідчать про серйозну небезпеку. Особливо важливо вчасно виявити та почати лікуватися від онкології.

Які зміни в організмі сигналізують про рак та чому варто звертати увагу на свою подушку, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Daily Express, Cancer Research UK NHS Leukemia Care, Вікіпедія.

Що може свідчити про небезпечну хворобу

Як виявилося, лікарі радять звернути увагу на подушку та постіль. Якщо людина прокидається зранку і розуміє, що вночі в неї було сильне потовиділення, це не варто ігнорувати.

Звісно, це може свідчити про те, що вдома просто спекотно або ж ковдра занадто тепла. Втім, якщо людина постійно прокидається мокрою, а її подушка залишається вологою, варто звернутися до лікаря.

"Більшість людей потіють вночі. Якщо ви регулярно прокидаєтеся з мокрими простирадлами, вам слід звернутися до лікаря загальної практики. Нічне потовиділення — це коли ви потієте настільки сильно, що ваш нічний одяг і постільна білизна стають наскрізь мокрими, навіть якщо там, де ви спите, прохолодно", - пояснюють лікарі.

Чому закладає у вухах (фото: freepik.com)

Ознаки раку (ілюстрація: freepik.com)

Сильна нічна пітливість може свідчити про інфекційні хвороби та навіть рак. Окрім цього , у жінок така проблема може виникати через менопаузу.

Які види раку можуть викликати надмірну пітливість:

  • лейкемія
  • рак кісток
  • лімфома Ходжкіна
  • рак простати
  • рак нирки
  • неходжкінська лімфома
  • рак щитоподібної залози.

На думку експертів, найбільш часто мокрі подушки та постіль помічають пацієнти з лейкемією. Було проведено опитування, згідно з яким у 31% осіб саме з цим видом онкології була нічна пітливість. Тому не варто займатися самолікуванням, діагноз може поставити виключно лікар, але для цього потрібно регулярно проходити обстеження.

Що не можна зберігати під ліжком (фото: freepik)

Чому людина потіє вночі (ілюстрація: freepik.com)

Що таке лейкемія

Лейкемія - це рак крові, який виникає, коли кістковий мозок замість здорових клітин крові виробляє аномальні лейкоцити. Ці аномальні клітини не виконують свої функції належним чином і розмножуються швидше, ніж нормальні, витісняючи їх.

Існує декілька видів лейкемії:

  • гостра - розвивається швидко і потребує негайного лікування
  • хронічна - розвивається повільніше і може протягом деякого часу не мати симптомів
  • мієлоїдна - вражає клітини, які стають еритроцитами, тромбоцитами та деякими лейкоцитами
  • лімфоїдна - вражає клітини, які стають лімфоцитами.

Симптоми лейкемії:

  • втома, слабкість
  • блідість та втрата ваги
  • лихоманка та нічна пітливість
  • синці та кровотечі
  • біль у кістках
  • збільшення лімфовузлів, селезінки або печінки
  • часті інфекційні хвороби.

Нагадаємо, раніше ми називали ідеальний білковий сніданок за рецептом дієтолога.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, лікар назвав ранні ознаки раку, які багато хто ігнорує.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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