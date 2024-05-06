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Идеальный белковый завтрак по рецепту диетолога. Вкусно и полезно для фигуры

Понедельник 06 мая 2024 07:01
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Идеальный белковый завтрак по рецепту диетолога. Вкусно и полезно для фигуры Чем завтракать на диете (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Завтрак необязательно должен быть скудным и невкусным. И если вы следите за фигурой, попробуйте рецепт, которым поделилась диетолог Керолайн Томасон.

Что есть на завтрак, чтобы похудеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Eat This, Not That.

Идеальный завтрак для похудения - готовим взбитый шоколадный мусс с ягодами

"Мой любимый завтрак с высоким содержанием белка сочетает в себе творог, йогурт и протеиновый порошок с тройной концентрацией белка, благодаря чему вы начнете свой день с сытной и питательной еды", - объяснила диетолог.

Для приготовления полезного завтрака вам понадобятся такие ингредиенты:

  • половина стакана творога
  • половина стакана несладкого греческого йогурта
  • 1 порция шоколадного протеинового порошка
  • половина стакана малины
  • 1 столовая ложка натертого шоколада.

Коли потрібно снідати - точний час (фото: freepik.com)

Чем завтракать для похудения (иллюстрация: freepik.com)

В таком завтраке будет 425 калорий и 41 грамм белка. Также он даст вашему организму жиры, натрий и углеводы.

Начнем приготовление. Всыпьте в чашу блендера творог, йогурт и сухой протеин. Взбейте массу, а если она покажется вам слишком сухой - консистенцию можно легко изменить, просто добавьте несколько ложек обычной воды.

Затем добавьте шоколадную стружку и еще раз все перемешайте. После этого перекладывайте массу на тарелку, сверху выкладывайте ягоды. Если же вы не любите малину - возьмите какой-то фрукт.

Такой завтрак можно украшать сиропом, но учитывайте это при подсчете калорий. Кроме этого, вы можете добавить в мусс семена чиа и другие полезные продукты.

"Клетчатка и полезные жиры делают этот завтрак сбалансированным, замедляя усвоение пищи и помогая дольше сохранять чувство сытости", - отметила диетолог.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как готовится салат "минутка" с тунцом.

Помимо этого, недавно врач назвал ранние признаки рака, которые многие игнорируют.

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