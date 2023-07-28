Названы уважительные причины неявки в ТЦК: их всего три

Мобилизация в Украине продолжается и повестки приходят военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет для пополнения резервов армии. После этого мужчинам обязательно явиться в военкомат.
Адвокат Роман Симутин назвал три уважительные причины, по которым призывник может не явиться в ТЦК.
Есть только три случая, когда отсутствует ответственность за неявку после вручения повестки. Они регулируются постановлением Кабмина от 28.07.2010 г. №673.
Правозащитник считает, что этим перечнем Кабмин "усложняет людям жизнь".
"Считаю, что, ограничивая исчерпывающий перечень лишь тремя случаями, Кабмин сознательно усложняет людям жизнь. Ведь что, как вы, например, не прибыли в ТЦК, потому что в пути сломался автобус? Или вы стали участником ДТП или свидетелем и остались для проведения следственных действий? А если умер кто-то из родных - то неужели это не может быть признано уважительной причиной? Так что не ведитесь на исчерпывающий перечень от Кабмина, а оценивайте случаи исходя из обстоятельств", - написал Роман.
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А еще писали о том, кому можно и кому запрещено снимать вручение повестки.