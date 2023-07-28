Названы уважительные причины неявки в ТЦК: их всего три

Три уважительные причины неявки в ТЦК

Есть только три случая, когда отсутствует ответственность за неявку после вручения повестки. Они регулируются постановлением Кабмина от 28.07.2010 г. №673.

Болезнь, которая не позволяет самостоятельно двигаться

Необходимость ухода за больной женой, мужем, ребенком, своими родителями или жены/супруга (эти лица должны проживать вместе с военнообязанным, также не должно быть близких родственников, которые могли бы взять на себя уход)

Открытое уголовное производство, применение административного взыскания или уголовного наказания в отношении военнообязанного или резервиста

Что думает по этому поводу адвокат

Правозащитник считает, что этим перечнем Кабмин "усложняет людям жизнь".

"Считаю, что, ограничивая исчерпывающий перечень лишь тремя случаями, Кабмин сознательно усложняет людям жизнь. Ведь что, как вы, например, не прибыли в ТЦК, потому что в пути сломался автобус? Или вы стали участником ДТП или свидетелем и остались для проведения следственных действий? А если умер кто-то из родных - то неужели это не может быть признано уважительной причиной? Так что не ведитесь на исчерпывающий перечень от Кабмина, а оценивайте случаи исходя из обстоятельств", - написал Роман.