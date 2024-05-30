Названы ошибки покупателей в примерочной, которые не нравятся работники магазина

Каждая работа имеет свои трудности, и работа в розничной торговле не является исключением. Будь то торговый центр, большой магазин или местный бутик, обслуживать клиентов не всегда просто. Существует три типа поведения, которые не нравятся работникам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Повторная сборка одежды и размещение ее на полке

После того, как работники разложат всю на одежду на полках магазина, найдется покупатель, который "перероет" кучу футболок или свитеров, пытаясь найти свой размер. Однако, он будет находить все остальные размеры, кроме того, что ищет.

Поэтому работникам приходится снова складывать всю одежду.

Возвращение одежды в торговый зал

После примера одежды покупатели могут обратно возвращать его в зал. Однако не совсем в первоочередном виде.

Поэтому после примера одежду лучше оставьте на специальной стойке, что работники смогли ее вывернуть и правильно сложить.

Спрятать одежду в магазине вместо того, чтобы просить отложить

Хотите примерить последнюю юбку вашего размера, но вам нужно выйти из магазина? У вас может возникнуть соблазн спрятать ее куда-нибудь, чтобы никто его не забрал, пока вы не вернетесь позже

Но это не вежливо, потому что это может создать большие проблемы для персонала магазина.

Замечания по поводу тела

Одной из распространенных привычек в гардеробной, которая действительно не нравится работникам, когда клиенты комментируют их тело.

"Я ищу платье для моей дочери. Она примерно твоего размера, но ее грудь больше или попа не так велика", - можно услышать такие фразы от покупателей.

Слушать эти замечания целый день может быть невыносимо, ведь это оскорбляет.

Можно ли примерить белье в магазине

Для этого в магазинах обустраивают зарытые примерочные с зеркалами, чтобы покупатель мог хорошо рассмотреть все нюансы будущей покупки. Но это не все условия, которые должны быть снабжены магазином, где продается белье.

В большинстве салонов примерка нижнего белья разрешена только поверх вашего собственного. Это делается для безопасностей покупателей. Ведь в магазине не требуют предоставить справку о состоянии кожи или волос.

Безусловно, процедура примерки белья прямо на тело не гигиеническая, поэтому бюсты с внутренней стороны должны снабжаться тонкими полиэтиленовыми полосками. Чаще магазины ограничивают покупателей примеркой только бюста, поскольку считается, что трусики подобрать можно и без примерки.

Многие продавцы предлагают определить размер белья с помощью сантиметровой ленты и специальной таблицы. Но даже такой выбор не гарантирует, что нижнее белье сядет на вас идеально. Поэтому белье должно быть снабжено дополнительными гигиеническими вставками для примерок - силиконовыми или полиэтиленовыми наклейками, которые при необходимости можно снять и заменить.