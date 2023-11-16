Как правильно подобрать бюстгальтер: ценная информация, которую должна знать каждая женщина

Почти каждая женщина носит бюстгальтеры, у каждой есть свои предпочтения, потому что, к счастью, моделей и форм хватает. Но к выбору лифчика нужно подходить очень тщательно.

О том, на что нужно обращать внимание при выборе бюстгальтера, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу женского комьюнити Wechorhytsi .

Как правильно подобрать бюстгальтер

Существует несколько факторов, на которые важно обратить внимание при выборе лифчика. И это не только красота, материал и правильный размер, все гораздо серьезнее и важнее.

Правильно подобранный бюстгальтер - поддерживает грудь и тем самым уменьшает нагрузку на мышцы спины.

А вот если он подобран неправильно - вызывает микротравмы груди, зажимая или наоборот, недостаточно поддерживая грудь. А это может вызвать проблемы со здоровьем.

Важно правильно выбирать свой размер. Для этого следует измерить объем туловища именно под грудью так, чтобы сантиметр плотно прилегал к телу. Та цифра, которую вы получили и есть размер объема бюстгальтера - 70, 75, 80, 85.

Теперь нужно измерить объем груди, чтобы понять, какой у вас размер. В этом случае, сантиметр нужно расположить на выступающей зоне, но не стягивать ленту. Это действие нужно выполнять наклонившись на 90 градусов вперед, чтобы потом из полученной цифры вычесть показатель объема под грудью и узнать свой размер.

Переходим к примеркt, он очень важен во всем этапе. Когда вы выбираете бюстгальтер, берите в примерjxye. несколько штук разных размеров и моделей, чтобы точно убедиться, какой размер ваш и в каком объеме вы себя комфортно чувствуете.

Каждую модель оцениваем по трем критериям:

чашка

бретели

пояс.

Как правильно выбрать бюстгальтер (фото: Freepik)

То, что следует запомнить

Пояс бюстгальтера должен плотно охватывать грудную клетку и не врезаться в тело. При каждом вашем движении - пояс должен оставаться на месте. А если он смещается - выберите меньший размер.

Сзади под застежку должно входить два пальца и не больше, иначе через определенный период пояс поднимется. А правильное положение пояса - строго по горизонтали.

Если на бюстгальтере есть морщины или складки - это значит, что он большой, а валики в подмышках и груди малы. Правильный лифчик имеет плотно прилегающие к груди чашечки.

Бретельки на бретелях должны регулироваться для подбора необходимой длины. Он не должен впиваться в кожу, оставлять следы и сдавливать. Нижнее белье должно быть удобным.