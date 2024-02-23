Названы ошибки, которых родители должны избегать, чтобы не разбаловать ребенка

Извиняться от имени детей

Психотерапевт становятся старше, они должны нести ответственность за свое поведение, даже если у них плохой день.

Лундквист рекомендует родителям не оправдываться за то, что дети недоброжелательны, и не извиняться от их имени.

Несоблюдение границ или ограничений

Ни для кого не секрет, что родители иногда подвергаются требованиям своих детей. Сломать планы и позволить больше времени "сидеть в телефоне" может показаться намного легче, чем справиться с истерикой, которая может возникнуть, если вы откажете.

"Легче поддаться плохому поведению, чтобы получить реакцию, удовлетворяющую потребности родителей в данный момент. Однако негативные последствия для ребенка могут продолжаться и остаются на всю жизнь", - отметил эксперт.

В результате родители могут просто лишиться контроля над ребенком.

Поговорите с ребенком, что он должен соблюдать пределы.

Защищать ребенка, когда он виноват

Если ребенок плохо себя ведет в школе, то важно не вмешиваться, чтобы уберечь его от последствий.

Это сигнализирует ребенку о том, что он особенный и может не соблюдать правила в школе. Тем самым это подрывает авторитет учителей или других взрослых, заботящихся о вашем ребенке.

Слишком быстрая замена вещей

Если ребенок потерял любимую вещь, то родительский инстинкт обычно пытается заменить ее как можно скорее.

Но это не всегда позволяет детям понять ценность вещи.

Дети также должны знать, что они не всегда могут рассчитывать на немедленное удовольствие и иногда нужно подождать.

Не помогает родителям, близким

Так возникает, потому что в свое время мама с папой не сочли нужным просить помощи убрать игрушки, книги, а взрослый ребенок настолько привыкает к такому тотальному обслуживанию, что считает: так было, так есть и так будет всегда.

Психологи советуют переосмыслить отношение к тому, как ведет себя ребенок в данный момент и каким образом пытается привлечь к себе внимание. Если не реагировать и не уделять ребенку внимание даже когда он себя ведет хорошо, то в дальнейшем ребенок поймет, что хорошим поведением вашего внимания не добиться.