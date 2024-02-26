Названы ошибки, из-за которых ваш багаж может потеряться в аэропорту

Такие неприятности, как задержка и отмена рейсов, могут стать причиной серьезных проблем. Потеря багажа занимает одно из первых мест в списке худших событий, которые могут произойти во время поездки. Это может случиться из-за ошибок.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best Life online .

Не удаляете старые наклейки

При каждой поездке на зарегистрированный багаж прикрепляется новая наклейка. Но если вы не будете внимательны, то это может привести к путанице в работе диспетчеров.

Экипажи самолетов полагаются на актуальные бирки и наклейки, чтобы убедиться, что каждый багаж отправляется нужным рейсом.

Однако если на чемодане есть несколько старых наклеек, то растет вероятность того, что сотрудники отсканируют неправильный штрих-код.

Поэтому ваш багаж может по ошибке поехать другим рейсом.

Ваш чемодан похож на все остальные

Чемоданы могут потеряться не только из-за неправильного обращения с ними. Эксперты отмечают, что иногда их может по ошибке взять другой человек.

Чемодан, который выглядит как многие другие (например, обычный черный), имеет больше риска быть ошибочно взятым кем-то другим. Сделайте так, чтоб ваш багаж выделялся.

Наклейте несколько персональных наклеек или купите более яркий чемодан, чтобы снизить вероятность того, что его возьмет кто-то другой.

Вы не подготовились к потере багажа

Правильно указанная информация на внешней стороне чемодана - это первый шаг, который необходимо сделать для того, чтобы вернуть его в случае потери. Однако, по мнению экспертов, есть и другие меры предосторожности, которые следует принять, чтобы увеличить шансы на возвращение.

Положите листок с вашими контактами внутрь сумки в дополнение к прикрепленной снаружи. Таким образом, сотрудники авиакомпании смогут вернуть вам чемодан, если наружная бирка оторвется.

Что нельзя класть в чемодан во время перелета

В целях обеспечения безопасности полетов следующие предметы запрещены к перевозке в ручной клади и багаже:

взрывчатые вещества и оружие

воспламеняющиеся газы

воспламеняющиеся жидкости

воспламеняющиеся твердые вещества

окислители и органические пероксиды

токсичные, ядовитые вещества

радиоактивные материалы

кислотные, коррозионные

намагниченные материалы

Предметы запрещены к перевозке в ручной клади с целью обеспечения безопасности полетов: