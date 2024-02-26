Названы ошибки, из-за которых ваш багаж может потеряться в аэропорту
Такие неприятности, как задержка и отмена рейсов, могут стать причиной серьезных проблем. Потеря багажа занимает одно из первых мест в списке худших событий, которые могут произойти во время поездки. Это может случиться из-за ошибок.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best Life online.
Не удаляете старые наклейки
При каждой поездке на зарегистрированный багаж прикрепляется новая наклейка. Но если вы не будете внимательны, то это может привести к путанице в работе диспетчеров.
Экипажи самолетов полагаются на актуальные бирки и наклейки, чтобы убедиться, что каждый багаж отправляется нужным рейсом.
Однако если на чемодане есть несколько старых наклеек, то растет вероятность того, что сотрудники отсканируют неправильный штрих-код.
Поэтому ваш багаж может по ошибке поехать другим рейсом.
Ваш чемодан похож на все остальные
Чемоданы могут потеряться не только из-за неправильного обращения с ними. Эксперты отмечают, что иногда их может по ошибке взять другой человек.
Чемодан, который выглядит как многие другие (например, обычный черный), имеет больше риска быть ошибочно взятым кем-то другим. Сделайте так, чтоб ваш багаж выделялся.
Наклейте несколько персональных наклеек или купите более яркий чемодан, чтобы снизить вероятность того, что его возьмет кто-то другой.
Вы не подготовились к потере багажа
Правильно указанная информация на внешней стороне чемодана - это первый шаг, который необходимо сделать для того, чтобы вернуть его в случае потери. Однако, по мнению экспертов, есть и другие меры предосторожности, которые следует принять, чтобы увеличить шансы на возвращение.
Положите листок с вашими контактами внутрь сумки в дополнение к прикрепленной снаружи. Таким образом, сотрудники авиакомпании смогут вернуть вам чемодан, если наружная бирка оторвется.
Что нельзя класть в чемодан во время перелета
В целях обеспечения безопасности полетов следующие предметы запрещены к перевозке в ручной клади и багаже:
- взрывчатые вещества и оружие
- воспламеняющиеся газы
- воспламеняющиеся жидкости
- воспламеняющиеся твердые вещества
- окислители и органические пероксиды
- токсичные, ядовитые вещества
- радиоактивные материалы
- кислотные, коррозионные
- намагниченные материалы
Предметы запрещены к перевозке в ручной клади с целью обеспечения безопасности полетов:
- острые предметы, колющие и режущие предметы, например: ножи, бритвы, ножницы
- бейсбольные биты, клюшки, булавы и палки
- любые жидкости, суспензии, кремы, пасты емкостью более 100 мл.
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