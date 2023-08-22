Названы подарки, за которые нужно заплатить хотя бы одну копейку

Получать подарки - приятное дело. Однако некоторые подарки могут принести беду, если за них не заплатить хотя бы одну копейку.

Нож

Нож, как и любой другой острый предмет, считается опасным подарком: есть риск возникновения конфликтов. Чтобы этого не произошло, за нож следует дать символическую плату.

Носовой платочек

Считается, что такая вещ может принести человеку слезы и беды. Чтобы избежать этого, изделие нужно "купить". Одной копейки будет достаточно.

Домашнее животное

Подаренная собака или кошка точно осчастливит человека. Воспитанник, согласно приметам, будет приносить хозяину только радость.

Однако нужно "купить" животное у человека, который хочет вам его подарить.

Цветы в горшке

За такой подарок нужно дать символическую сумму - копейку. Этого будет достаточно, чтобы откупиться.

Подарок теряет плохую энергию и приобретает другую - покупки. Если это не сделать, то могут возникнуть неприятности.

Что нельзя дарить на день рождения

Книги

Многие считают, что именно книга является лучшим презентом в любой праздник. Однако народные приметы говорят, что ее нельзя дарить своему любимому человеку, потому что скоро вас ждет развод.

Зеркало

Наши предки считали, что такой подарок принесет в дом несчастье и может разрушить семью.

Желтые цветы

Такие цветы не дарят любимым, потому что они могут приносить разлуку.

Посуда

Если вы решили сделать такой подарок, обязательно посмотрите, чтобы посуда не была треснутой. Ведь тогда это может привести к несчастью.