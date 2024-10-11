Назван осенний фрукт, который нужно есть украинцам

В чем польза хурмы?

Дело в том, что хурма очень богата клетчаткой, которую большинство украинцев не доедает. Суточная норма составляет 25-30 г.

Клетчатка - это волокна растений, которыми питаются наши полезные бактерии, она работает как веник в нашей ЖКТ, очищает его и дает сытость, потому что разбухает. Существует растворимая и нерастворимая клетчатка. Нерастворимая клетчатка практически не переваривается и дает сытость и не дает калорий, хотя это углевод считается, следящему за своей фигурой стоит принять во внимание.

Не забывайте, что здоровая микрофлора кишечника – это достаточное количество клетчатки в нашем рационе, также она стимулирует работу желчного пузыря.

Кроме клетчатки хурма еще содержит большое количество каротиноидов, потому что она оранжевого цвета, а именно: лютеин и зеаксантин, а это в свою очередь положительно влияет на наше зрение, актуально для тех, кто много работает за компьютером, а также у кого катаракта, в таком случае у вас есть дефицит каротиноидов

Каротиноиды – это природные органические пигменты, производимые бактериями, грибами, водорослями и растениями. Они имеют преимущественно желтый, оранжевый или красный цвет.

Исследование 1994 года отметило, что продукты с высоким содержанием каротиноидов помогли уменьшить симптомы напряжения глаз (сухость глаз, головные боли и размытость зрения) и улучшить ночное зрение.

Если вы съедаете за день оранжевые плоды, несколько штук хурмы, моркови, тыквы и наблюдаете пожелтение ступней и ладоней, это признак того, что из продуктов растительного происхождения вы не можете получить витамин А, а точнее, он не усваивается вашим организмом. Если же пожелтения нет, все хорошо.

Также хурма содержит витамин С и магний, но чтобы покрыть суточную норму этих микроэлементов, нужно будет много ее съесть, потому что хурма содержит очень много природного сахара, около 3 чайных ложек 15-18 граммов на 100 граммов ягоды.

Хурма включает в себя танины, это когда ощущение терпкости во рту, поэтому сложно глотать. Танин замедляет моторику кишечника, поэтому в случае склонности к запоров нужно употреблять уже спелый плод. Это ощущение сравнимо с крепким чаем, ощущение "вязкости" во рту, терпкий вкус.

Чем менее спелый плод, тем больше он содержит танинов, а потому, что эту ягоду издалека к нам везут, то срывается оно все не спелое и уже со временем созревает на прилавках. Соответственно, чем спелее плод, тем меньше таннинов в нем.