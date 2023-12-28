Названы самые популярные вузы 2023 года: куда поступали абитуриенты
Самые популярные вузы 2023 года (фото: Getty Images)
В МОН назвали самые популярные университеты среди поступающих в 2023 году. В список вошли как высшие учебные заведения, так и профессиональные колледжи, училища и т. д.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост министра образования и науки Оксена Лесного в Facebook.
Самые популярные заведения предспециального образования
По количеству поданных заявлений лидерами стали:
- ВСП "Профессиональный колледж инженерии, управления и землеустройства НАУ" - 2 264 заявлений
- ВСП "Хмельницкий политехнический профессиональный колледж" НУ "Львовская политехника" - 2 238
- Киевский профессиональный колледж связи - 2 222
- ВСП "Профессиональный колледж экономики, права и информационных технологий ЗУНУ" - 2 173
- ВСП "Профессиональный колледж информационных технологий" НУ "Львовская политехника" - 1 888
- ВСП "Ровенский профессиональный колледж НУБИПУ" - 1 823
- ВСП "Жилищно-коммунальный профессиональный колледж ХНУМХ им. О.Н. Бекетова" - 1 802
- ВСП "Киевский профессиональный колледж компьютерных технологий и экономики НАУ" - 1 727
- ВСП "Одесский технический профессиональный колледж ОНТУ" - 1639
- Ивано-Франковский профессиональный колледж технологий и бизнеса - 1 636
Самые популярные заведения высшего образования
По количеству поданных заявлений рейтинг таков:
- Национальный университет "Львовская политехника" - 36 079
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 32 686
- НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 31 155
- Киевский Национальный университет им. Тараса Шевченко - 31 059
- Национальный авиационный университет - 20 826
- Государственный торгово-экономический университет - 20 174
- Черновицкий Национальный университет им. Юрия Федьковича - 15 310
- Национальный университет Прикарпатья им. Василия Стефаника - 15 177
- Киевский Национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана - 14 128
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины - 13 635