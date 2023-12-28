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Названы самые популярные вузы 2023 года: куда поступали абитуриенты

Самые популярные вузы 2023 года (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В МОН назвали самые популярные университеты среди поступающих в 2023 году. В список вошли как высшие учебные заведения, так и профессиональные колледжи, училища и т. д.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост министра образования и науки Оксена Лесного в Facebook.

Самые популярные заведения предспециального образования

По количеству поданных заявлений лидерами стали:

  • ВСП "Профессиональный колледж инженерии, управления и землеустройства НАУ" - 2 264 заявлений
  • ВСП "Хмельницкий политехнический профессиональный колледж" НУ "Львовская политехника" - 2 238
  • Киевский профессиональный колледж связи - 2 222
  • ВСП "Профессиональный колледж экономики, права и информационных технологий ЗУНУ" - 2 173
  • ВСП "Профессиональный колледж информационных технологий" НУ "Львовская политехника" - 1 888
  • ВСП "Ровенский профессиональный колледж НУБИПУ" - 1 823
  • ВСП "Жилищно-коммунальный профессиональный колледж ХНУМХ им. О.Н. Бекетова" - 1 802
  • ВСП "Киевский профессиональный колледж компьютерных технологий и экономики НАУ" - 1 727
  • ВСП "Одесский технический профессиональный колледж ОНТУ" - 1639
  • Ивано-Франковский профессиональный колледж технологий и бизнеса - 1 636

Самые популярные заведения высшего образования

По количеству поданных заявлений рейтинг таков:

  • Национальный университет "Львовская политехника" - 36 079
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 32 686
  • НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 31 155
  • Киевский Национальный университет им. Тараса Шевченко - 31 059
  • Национальный авиационный университет - 20 826
  • Государственный торгово-экономический университет - 20 174
  • Черновицкий Национальный университет им. Юрия Федьковича - 15 310
  • Национальный университет Прикарпатья им. Василия Стефаника - 15 177
  • Киевский Национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана - 14 128
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины - 13 635

Ранее в МОН назвали лучшие университеты Украины в 2023 году.

Читайте также, почему студент должен университету 200 тысяч гривен после обучения.

А еще рассказывали, могут ли мобилизовать студента, который получает второе высшее образование.

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