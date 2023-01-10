Названы самые популярные детские имена в Украине в 2022 году

В 2022 году в Украине родилось около 195 000 младенцев. Среди них 51,5 % мальчиков и 48,5 % девочек. Новоиспеченные родители, очевидно, проявляли фантазию, придумывая имена для своих детей, ведь в этом году в Украине появились довольно редкие и неординарные имена.

Как украинцы называли своих детей в 2022 году - читайте ниже в материале Styler.

Самые популярные имена для девочек и мальчиков

Во второй половине года самыми популярными женскими именами стали Анна, Анастасия, Вероника, София, Александра, Мария, Виктория, Милана, Ева. В этот же перечень вошли присущи именно украинской культуре Соломия и Варвара.

Мальчиков чаще всего называли Артем, Дмитрий, Иван, Максим, Михаил, Даниил, Владислав, Александр, Андрей.

Какими редкими именами называли детей

Однако в выборе имен родители руководствовались не только список самых популярных, но и собственной фантазией. Благодаря этому на свет появился не один ребенок с довольно необычным именем.

Так, например, среди маленьких украинок теперь есть Мечта, Луна, Авиталь-Азалина, Мерьела, Сладислава, Квита, Ульпана, Мантикора, Николоз, Русалина, Юния и, конечно, Джавелина.

А вот у мальчиков такие имена: Искандер, Волислав, Марс, Велеслав, Ахиллес, Сармат, Свитозар, Нимрод, Калеп, Ларс, Саркис, Стилиан, Хьюго, Никодим, Нектарий.

Кстати, имя Джавелина означает "дротик", а вот Искандер в переводе с персидского имеет значение "царь".

Влияет ли имя на судьбу ребенка

По мнению культуролога Евгения Сависько, украинизированные имена военного периода могут иметь опасные черты и отразиться на характере ребенка.

"Фактически имя несет в себе информацию о вероятном будущем человека. Оно влияет на формирование характера, развитие личности. Поэтому если имя будет связано с войной, то велика вероятность, что ребенок может выбрать военную или правоохранительную специальность, или же будет носить воинственный характер", - говорит он.

Астрологи советуют, выбирая имя новорожденному, привязываться ко дню ангела, который будет в ближайшие дни. Называя ребенка в честь кого-то из родных, родители будто подталкивают повторить судьбу, ошибки этого человека, отработать его грехи.