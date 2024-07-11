ua en ru
Чт, 11 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Названы самые непостоянные знаки Зодиака. Их настроение меняется всего за секунду

Четверг 11 июля 2024 21:13
UA EN RU
Названы самые непостоянные знаки Зодиака. Их настроение меняется всего за секунду Какие знаки Зодиака слишком эмоциональные (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Представители пяти знаков Зодиака чаще других могут быть слишком эмоциональными и непостоянными. Их настроение может испортиться или улучшиться буквально по щелчку пальцев.

Какие знаки Зодиака самые непостоянные, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Times Of India.

Рак

Представители этого знака Зодиака стараются сохранять спокойствие в любой ситуации. Однако им не всегда удается держать себя в руках. Раки способны за секунду изменить свое решение и отказаться от всего, что им не нравится.

Водолей

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, эмоциональны и даже вспыльчивы. И если что-то идет так, как они хотят, они себя не сдерживают. Водолеи могут удивить передами настроения и нередко устраивают окружающим эмоциональные качели.

Близнецы

Непостоянные Близнецы готовы сбежать от всех проблем и даже малейший намек на сложности заставит их отказаться от своих же целей. Представители этого знака Зодиака боятся ответственности, а потому могут возненавидеть все, что покажется им сложным.

Дева

Эмоциональность представителей этого знака Зодиака проявляется в ситуациях, когда им нужно принимать сложные решения. Девы обожают порядок, стратегии и планы. Однако если им приходится выбирать или же резко что-то менять, то они могут быстро потерять интерес и банально залечь на дно.

Скорпион

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, могут удивить резкими переменами в настроении. Сначала они "горят" любимым делом и готовы посвятить ему все свое время, а уже через минуту в их глазах читается безразличие.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в жизнь четырех знаков Зодиака ворвутся фантастические перемены.

Помимо этого, узнайте, каким знакам Зодиака конец недели принесет прекрасные новости.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогія Гороскоп Астрология
NEWS
Байден объявил новый пакет военной помощи Украине
Байден объявил новый пакет военной помощи Украине