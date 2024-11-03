Назван лучший завтрак для людей с высоким давлением

Что есть на завтрак, если у вас высокое давление?

Слишком высокое АД повышает риск сердечного приступа, инсульта, аневризмы и других неотложных медицинских случаев.

Вы можете помочь себе с помощью правильного питания. Соблюдение полезной для сердца диеты может помочь снизить АД.

Специалисты рекомендуют на завтрак простое, но вкусное блюдо из трех ингредиентов - замоченный овес на ночь.

Если соединить овсянку, йогурт и ягоды в одном блюде и оставить их до утра, это не только сытно и вкусно, но может привести к падению артериального давления. Все три компонента обладают свойствами снижать АД.

Почему стоит есть овсянку?

Овсянка имеет много преимуществ для здоровья. Употребление ее на завтрак может помочь вам похудеть, снизить уровень сахара в крови и снизить риск сердечных заболеваний.

Она богата клетчаткой (так называемой бета-глюканом), которая улучшает уровень АД.

Одно исследование, опубликованное в Journal of Food Biochemistry в 2020 году, показало, что бета-глюкан частично отвечает за снижение малонового диальдегида, маркера окислительного стресса, у крыс с высоким кровяным давлением.

Эти результаты свидетельствуют о том, что компоненты овса могут помочь предотвратить высокое кровяное давление и защитить здоровье сердца другими способами. Однако необходимы дальнейшие исследования на людях.

Согласно исследованию, опубликованному в International Dairy Journal, йогурт может помочь снизить артериальное давление.

Замоченный на ночь овес с йогуртом очень полезен гипертоникам (фото: freepik.com)

Оно показало, что участники с высоким кровяным давлением, которые ели больше йогурта, имели более низкое систолическое и артериальное давление, чем те, кто этого не делал.

Не забывайте использовать натуральный или несладкий йогурт. Такие ягоды, как черника и клубника, наполнены антиоксидантными соединениями, называемыми антоцианами, которые являются типом флавоноидов.

Чтобы приготовить овес на ночь, вам понадобятся только три ингредиента, ложка и емкость, в которой его смешивают.

Ингредиенты:

75 г хлопьев овса,

100 мл йогурта,

ягоды.

Подготовьте все ингредиенты, блюдо и ложку. Вымойте фрукты. Овсяные хлопья высыпьте в емкость, залейте йогуртом и перемешайте. Добавьте фрукты и оставьте готовую овсянку в холодильнике на ночь. Также можно добавлять фрукты утром, прямо перед едой. Приятного аппетита!