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Назван лучший завтрак для мужчин 50+

Фото: Что есть на завтрак мужчинам после 50 лет (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Мужчинам в возрасте 50+ важно соблюдать сбалансированное питание, чтобы поддерживать здоровье сердца, костей, пищеварительной системы, а также снижать риски хронических заболеваний, таких как диабет, высокое давление и рак.

Что есть на завтрак мужчинам после 50 лет - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Завтрак является важной частью рациона, поскольку он обеспечивает организм энергией и необходимыми питательными веществами для начала дня. Вот несколько ключевых рекомендаций по здоровому завтраку для мужчин 50+:

1. Белки для поддержания мышц

С возрастом мышечная масса уменьшается, поэтому важно получать достаточное количество белков для ее поддержки. На завтрак рекомендуются:

  • Яйца богаты белками и витаминами группы B, особенно холином, что важно для здоровья мозга.
  • Греческий йогурт или сыр с низким содержанием жира: содержат кальций и белки, помогающие поддерживать здоровье костей и мышц.
  • Рыба (лосось, тунец): богата омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают здоровье сердца и уменьшают воспаление.

2. Цельнозерновые продукты для энергии

Углеводы должны быть сложными, чтобы обеспечить длительное выделение энергии и поддержание нормального уровня сахара в крови:

  • Овсянка: источник клетчатки, которая помогает снизить уровень холестерина и поддерживает пищеварение.
  • Цельнозерновой хлеб или ржаной хлеб: богат клетчаткой и витаминами группы B, которые важны для энергетического обмена.
  • Киноа или гречка: богаты белком и аминокислотами, а также являются хорошими источниками магния, важного для сердца.

3. Здоровые жиры для сердца

Полезные жиры помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и снижают уровень "плохого" холестерина:

  • Авокадо: богато мононенасыщенными жирами, помогающими снизить уровень холестерина.
  • Орехи (миндаль, грецкие): содержат омега-3 жирные кислоты, витамин Е и магний.
  • Семена чиа или льна: богаты омега-3 жирными кислотами и клетчаткой.

4. Овощи и фрукты для антиоксидантов и витаминов

Овощи и фрукты являются важным источником витаминов, антиоксидантов и клетчатки, что поддерживает иммунную систему и предотвращает воспаление:

  • Ягоды (черника, малина): богаты антиоксидантами, помогающими защищать клетки от повреждений.
  • Бананы: источник калия, что важно для здоровья сердца и регуляции давления.
  • Шпинат или капуста: содержат витамины K, A, C, а также магний и железо, поддерживающие здоровье сердца и костей.

5. Напитки

  • Зеленый чай или травяные настои: содержат антиоксиданты и помогают снизить риск сердечных заболеваний.
  • Вода с лимоном: способствует гидратации и является источником витамина C.

Яйца и авокадо с хлебом - идеальный завтрак для мужчин (фото: freepik.com)

Пример здорового завтрака для мужчин 50+:

  • Омлет из 2 яиц со шпинатом и томатами.
  • Порция овсянки на воде или молоке с добавлением орехов, семян льна и ягод.
  • Ломтик цельнозернового хлеба с авокадо.
  • Зеленый чай или травяной настой.

Завтрак обеспечит баланс белков, клетчатки, полезных жиров и витаминов, что будет способствовать поддержанию здоровья и энергии в течение дня.

 

Раньше мы писали о лучшем завтраке для женщин.

А также эксперты рассказали, что есть утром, чтобы продлить жизнь.

В материале использованы источники - Health.com, Today.com, Eat this, Not That.

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