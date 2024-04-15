Названы лучшие друзья по гороскопу. Эти знаки Зодиака никогда не предадут
Считается, что представители четырех знаков Зодиака чаще других оказываются надежными людьми, которые никогда не предадут. Именно поэтому они - лучшие друзья для всех.
Какие знаки Зодиака идеально подходят на роль друга или подруги, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Astrotalk.
Телец
Представители этого знака Зодиака очень стабильны и надежны. Они известны своим сильным характером. И если Тельцы что-то задумали, их никто не сможет переубедить. В каких-то моментах это не очень хорошо, но в дружбе - настоящая находка. Упрямые Тельцы никогда не предадут и не отвернутся от того, кого ценят.
Козерог
Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, нередко отличаются целеустремленностью, внутренним чувством дисциплины и решимостью. Они всегда стремятся к успеху и готовы вести за собой. И потому Козероги могут стать надежным другом, который не только никогда не подведет, но еще и подставит надежное плечо.
Рак
Представители этого знака Зодиака лишь кажутся спокойными. Они очень эмоциональны и любят дарить свое тепло окружающим. Раки всегда готовы утешить и поддержать. Такие друзья всегда будут рядом и никогда не будут плести интриги за вашей спиной.
Дева
Людей, рожденных под этим знаком Зодиака, считают перфекционистам. И они готовы довести до совершенства не только свою работу. Дружба с Девами порой сложна, ведь у них высокая планка. Однако они никогда не будут смотреть свысока или осуждать.
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