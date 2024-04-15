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Названо найкращих друзів по гороскопу. Ці знаки Зодіаку ніколи не зрадять

Понеділок 15 квітня 2024 10:01
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Названо найкращих друзів по гороскопу. Ці знаки Зодіаку ніколи не зрадять Найкращі друзі за знаком Зодіаку (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Вважається, що представники чотирьох знаків Зодіаку найчастіше виявляються надійними людьми, які ніколи не зрадять. Саме тому вони - найкращі друзі для всіх.

Які знаки Зодіаку ідеально підходять на роль друга чи подруги, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Astrotalk.

Телець

Представники цього знаку Зодіаку дуже стабільні та надійні. Вони відомі своїм сильним характером. І якщо Тельці щось задумали, їх ніхто не зможе переконати. У якихось моментах це не дуже добре, але у дружбі - справжня знахідка. Вперті Тільці ніколи не зрадять і не відвернуться від того, кого цінують.

Козоріг

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, нерідко відрізняються цілеспрямованістю, внутрішнім почуттям дисципліни та рішучістю. Вони завжди прагнуть до успіху і готові вести за собою. І тому Козероги можуть стати надійним другом, який не лише ніколи не підведе, а ще й підставить надійне плече.

Рак

Представники цього знаку Зодіаку лише здаються спокійними. Вони дуже емоційні та люблять дарувати своє тепло оточуючим. Раки завжди готові втішити та підтримати. Такі друзі завжди будуть поруч і ніколи не плестимуть інтриги за вашою спиною.

Діва

Людей, народжених під цим знаком Зодіаку, вважають перфекціоністами. І вони готові довести до досконалості не лише свою роботу. Дружба з Дівами часом складна, адже вони мають високу планку. Однак вони ніколи не будуть дивитися зверхньо або засуджувати.

Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, які знаки Зодіаку знайдуть кохання до кінця року.

Крім цього, раніше стало відомо, що три знаки Зодіаку почують гарні новини.

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