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Женщина похудела на 45 килограммов благодаря 6 продуктам, которые ест каждый день

Воскресенье 03 марта 2024 13:08
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Женщина похудела на 45 килограммов благодаря 6 продуктам, которые ест каждый день Что помогает похудеть (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Блогерша Шоне Хейс сумела похудеть на 45 килограммов. В этом ей помогла необычная диета, каждый день она ест 6 продуктов, которые помогли ей потерять вес, а еще и забыть о болезнях и проблемах со здоровьем.

Что нужно есть, чтобы похудеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Newsweek.

"Годами я считала калории, ограничивала себя и взвешивала пищу. У меня было несколько хронических проблем со здоровьем, включая гипертонию, повышенный уровень холестерина, преддиабет, артрит и синдром поликистозных яичников", - рассказала женщина.

"Я начала бояться, что никогда не смогу наслаждаться едой, которую люблю. Наконец, в 2017 году страх за здоровье подтолкнул меня к растительной диете", - добавила она.

Женщина похудела на 45 килограммов благодаря 6 продуктам, которые ест каждый деньЖенщина до и после похудения (фото: instagram.com/theshaunelife)

Какие продукты помогают похудеть

Хейс нашла диету, которая ей подошла. Она начала есть продукты, богатые питательными веществами. Эти продукты с низкой калорийностью, в них много белка и клетчатки.

"Я чувствовала насыщение, потребляя их. Чем больше я употребляла эти продукты в своем рационе, тем больше мои проблемы со здоровьем начинали рассеиваться", - пояснила женщина.

Забыть о лишнем весе ей помогли следующие продукты:

  • корица
  • ягоды
  • овсяные хлопья
  • чечевица
  • фасоль
  • листовая зелень (такая как капуста, листовая капуста и шпинат).

"Типичный завтрак для меня - овсяные хлопья с корицей и черникой или ягодный смузи с капустой, шпинатом и имбирем. На обед я часто ем зеленый салат с помидорами, цветным болгарским перцем, фасолью или чечевицей, заправленный бальзамическим уксус. На ужин я люблю жареное блюдо из сладкого картофеля, брокколи, брюссельской капусты, лука шалот и нута", - описала свое ежедневное меню женщина.

Напомним, недавно мы рассказывали, что диетолог рассказал, когда на самом деле нужно завтракать и ужинать, чтобы похудеть.

Кроме того, ранее стало известно, какой продукт поможет вам похудеть, если добавить его в кофе.

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