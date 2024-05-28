Вот какие неприятные фразы родственники могут сказать новоиспеченным родителям

После рождения внука бабушка и дедушка могут говорить вещи, которые могут не устраивать родителей ребенка. Есть определенный перечень поступков, которые лучше избегать родственникам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Отказ от имени, которое дали ребенку родители

Может так случиться, что бабушке и дедушке не нравится имя ребенка, поэтому они отказывались называть его так.

Вместо этого они могут говорить: "этот маленький мальчик" или "этот маленький ребенок", будто у него нет имени.

Говорить, что вы не готовы к ребенку

Американка Джами Херинга-Трайвелпюс рассказала, что во время ее третьей беременности мачеха заявила, что была удивлена тем, что она снова забеременела, учитывая их финансовое положение.

По ее словам, эти слова очень расстроили ее, ведь она рассчитывала на поддержку.

Отрицательные комментарии по внешнему виду ребенка

Комментарии типа "надеюсь, она достанет папиного носа или будет такой же красивой, я мама" могут быть не совсем уместными.

Следует помнить, что каждый ребенок уникален и особенный по-своему.

Сомнения в способностях родителей

Иногда бабушки могут говорить, что взрослые дети не правильно воспитывают своих детей. Более того, они могут постоянно указывать, как лучше сделать.

Однако такие комментарии могут только разорвать связь и родители будут избегать общения с бабушкой и дедушкой, чтобы не получить "новую порцию" негативных комментариев.

Давай маме не скажем

"Давай, съедим конфету, а маме не скажем", "мама не увидит", "мамы сейчас нет, поэтому можно".

Это методы, что ломают авторитет родителей в глазах ребенка.

Так что, по словам бабушки, если мамы здесь нет, то ее можно не слушать.

Важно помнить, что вседозволенность - предел, который трудно разделить.