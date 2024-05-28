Ось які неприємні фрази родичі можуть сказати новоспеченим батькам

Після народження внука бабуся та дідусь можуть говорити речі, які можуть не влаштовувати батьків дитини. Є певний перелік вчинків, яких краще уникати родичам.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Відмова від імені, яке дали дитині батьки

Може так трапитись, що бабусі та дідусю не подобається ім’я дитину, тому вони відмовлялися називати його так.

Замість цього вони можуть говорити: "цей маленький хлопчик" або "ця маленька дитина", ніби в нього немає імені.

Говорити, що ви не готові до дитини

Американка Джамі Херинга-Трайвелпюс розповіла, що під час її третьої вагітності мачуха заявила, що була здивована тим, що вона знову завагітніла, враховуючи їхнє фінансове становище.

За її словами, ці слова дуже засмутили її, адже вона розраховувала на підтримку.

Негативні коментарі щодо зовнішнього вигляду дитини

Коментарі типу "сподіваюся, вона дістане татового носа або буде такою ж гарною, я мама" можуть бути не зовсім влучними.

Варто пам'ятати, що кожна дитина унікальна та особлива по-своєму.

Сумніви в здібностях батьків

Інколи бабусі можуть говорити, що їх дорослі діти не правильно виховують своїх дітей. Ба більше, вони можуть постійно вказувати, як краще зробити.

Однак, такі коментарі можуть лише розірвати зв'язок і батьки будуть уникати спілкування з бабусею та дідусем, щоб не отримати "нової порції" негативних коментарів.

Давай мамі не скажемо

"Давай, з’їмо цукерку, а мамі не скажемо", "мама не побачить", "мами зараз немає, тому можна" тощо.

Це методи, що ламають авторитет батьків в очах дитини.

Отже, за словами бабусі, якщо мами тут немає, то її можна не слухати.

Важливо пам'ятати, що вседозволеність - межа, яку важко розділити.