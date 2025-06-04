Названа худшая пилочка для пяток, которую никогда нельзя использовать

Пилки для пяток, которые похожи на терки, могут вызывать серьезные повреждения кожи. Чрезмерное или неправильное использование таких устройств приводит к микротрещинам, раздражениям, а в отдельных случаях к инфекциям.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Чем они вредны

Подолог Сейли Тулпуле рассказала, что такие терки для ног на самом деле могут нанести больше вреда, чем пользы. Ими обычно удаляют мозоли или сухую кожу на пятках.

Эти грубые металлические терки имеют крошечные, острые лезвия и их рекламируют за их способность удалять толстую, сухую кожу или мозоли.

"Когда их использовать с чрезмерной силой, на коже могут возникнуть небольшие нетронутые раны или трещины", - сказала дерматолог Сара Могаддам .

Это делает вас уязвимыми к проникновению вирусов и бактерий, что может привести к инфекциям. Например, вирус папилломы человека (ВПЧ), который вызывает подошвенные бородавки. Он может проникнуть в эти крошечные ранки и бородавка уже появиться через месяц.

Использование такого типа терток для ног также может раздражать кожу и вызывать кровотечение.

Терка для ног (фото: Freepik)

Терки не помогают избавиться от мозолей

Мозоли образуются в результате повторных травм и трения. Когда вы подпиливаете их грубым, острым инструментом, они сначала могут казаться гладкими, но обычно они снова вырастают толще.

Частое использование этих средств может стимулировать кожу к самозащите и способствовать тому, чтобы со временем она становилась толще и тверже. Это известно как реактивный гиперкератоз и касается утолщения внешнего слоя кожи как способа защиты от раздражения.

Более эффективные способы избавиться от мозолей

Когда у вас сухая, потрескавшаяся кожа или мозоли на ногах, существуют лучшие способы их удаления. Начните с замачивания ног в теплой воде в течение 10-15 минут. Это смягчит кожу, чтобы ее было легче удалить.

Затем используйте скраб для ног или пемзу, чтобы мягко отшелушить отмершую кожу. Пемза не такая агрессивная, как терки, и обычно вы ею не скребете кожу слишком глубоко.

Американская академия дерматологии рекомендует смачивать пемзу теплой водой и нежными круговыми или боковыми движениями удалять отмершую кожу. Но будьте осторожны, чтобы не удалить слишком много кожи.

Увлажняйте ноги лосьонами или кремами, содержащими салициловую кислоту, лактат аммония или мочевину. Это натуральные отшелушивающие средства, которые помогают постепенно смягчить кожу. Лучше всего наносить их сразу после ванны или душа ежедневно.