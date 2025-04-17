Назван худший салат, который продают во всех кулинариях: не покупайте на праздник

Какой салат лучше не покупать в кулинарии?

Эксперты в области диетологии назвали самый популярный салат, который можно найти на полках кулинарных отделов супермаркетов, и назвали тот, который, по их мнению, является худшим выбором для тех, кто следит за фигурой и здоровьем. Им оказался обычный картофельный салат с майонезом.

На первый взгляд, картофельный салат может казаться довольно безобидным. Картофель сам по себе является источником калия и витаминов, но способ его приготовления и ингредиенты, которые добавляются, могут превратить полезное блюдо в настоящую калорийную бомбу.

Почему салат с майонезом опасен?

Основная проблема картофельного салата, который продается в кулинариях, заключается в большом количестве майонеза. Этот соус, как правило, содержит высокий процент жира, насыщенных жиров, холестерина и калорий. Добавляя его в больших количествах, производители стремятся сделать салат более сочным и аппетитным, но при этом значительно увеличивают его энергетическую ценность.

Кроме того, в составе такого салата часто можно найти другие не очень полезные ингредиенты, такие как вареные яйца (которые также содержат холестерин), копченая колбаса или ветчина (источник лишней соли и нитратов), а иногда даже сахар для улучшения вкуса. Количество свежих овощей в таком салате, как правило, минимальное или вообще отсутствует, что делает его бедным на витамины и клетчатку.

Эксперты отмечают, что одна порция такого салата может содержать значительную часть дневной нормы калорий и жиров, что делает его не лучшим выбором для тех, кто хочет похудеть или поддерживать здоровый вес. Регулярное употребление такого салата может привести к набору лишнего веса, повышению уровня холестерина в крови и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

"Многие люди ошибочно считают салаты здоровой пищей, но картофельный салат с большим количеством майонеза, который продается в кулинариях, является скорее десертом из-за высокого содержания жиров и калорий, чем полноценным блюдом", - отмечает диетолог Елена Петрова.

"Если вы хотите насладиться салатом, лучше приготовьте его дома, используя вместо майонеза йогурт, оливковое масло или другие легкие заправки, и добавьте как можно больше свежих овощей", - добавила эксперт.

Что выбирать вместо салатов из майонеза?

Вместо картофельного салата эксперты рекомендуют выбирать салаты на основе свежих листовых овощей, таких как салат ромен, шпинат или руккола, с добавлением разнообразных овощей (помидоры, огурцы, перец), нежирных источников белка (куриная грудка, тунец, тофу, бобовые) и здоровых жиров (авокадо, орехи, семена). Заправлять такие салаты лучше оливковым маслом, лимонным соком или натуральным йогуртом.