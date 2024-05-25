Названы ошибки на работе, из-за которых вы выглядите непрофессионально

На большинстве работ работники каждый день используют электронную почту, чтобы сообщать важную информацию коллегам. Однако, многие совершают распространенные ошибки, которые могут вас показать с непрофессиональной стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Ваше электронное письмо содержит орфографические и грамматические ошибки

Нет ничего хуже, чем понимание того, что вы неправильно написали имя получателя в письме.

Из-за орфографических ошибок вы выглядите небрежно и непрофессионально.

Чтобы избежать этих неудобных ошибок, проверьте еще раз написание имени получателя. Эксперты советуют читать электронную почту вслух, чтобы вы могли уловить ошибки.

Большинство программ электронной почты имеют функцию проверки орфографии, поэтому следует воспользоваться ею.

И если вы все-таки совершили ошибку с чьим-то именем, то извинитесь и убедитесь, что в следующий раз все будет правильно.

Слишком непринуждены

Если вы используете плачущие и смеющиеся эмодзы в серьезных рабочих электронных письмах, то это точно не понравится вашим коллегам.

Непрофессиональными часто кажутся люди в своих рабочих электронных письмах, когда они слишком непринуждены, используя незаконченные предложения и эмодзы.

Профессионалы должны использовать более профессиональный тон и избегать эмоджи.

Также, если вы видите, что ваш получатель, например доктор или профессор, вы должны по умолчанию включить это в свои сообщения с ним.

Длинные листья

Вы же не хотите открывать электронное письмо от коллеги и читать его очень долго. Лучшие электронные письма, это те, которые написаны прямо по существу.

Люди просматривают сообщения, и если ваше электронное письмо слишком длинное, получатель может пропустить ключевые детали.

Чтобы все было понятно и легкое восприятие, попробуйте разбить письмо на более короткие предложения и абзацы и добавить пункты. И не забудьте точно указать, что вам нужно от получателя.

Пишите письмо, когда сердитесь

Электронные письма - это не только инструменты общения, они также могут служить документом вашего поведения. Поэтому никогда не посылайте сообщения, когда вы злые, потому что вы можете написать то, что "уже нельзя забрать обратно".

Следите за своим эмоциональным состоянием и не посылайте письма в такие моменты.

Когда вы сердитесь, лучше сначала записать письмо в документ Word, который не нужно хранить. Это отличный способ избавиться от негативных чувств.