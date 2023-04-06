Назван самый дешевый способ вскипятить воду дома: и это не электрочайник

Что стоит знать об энергозатратах

Кухонная техника является одной из самых энергозатратных в доме.

Знаете ли вы, что такие простые задачи, как кипячение воды, дешевле выполнять с использованием других источников электроэнергии. Стоимость кипячения воды в чайнике зависит от нескольких факторов, в том числе от типа прибора и времени, необходимого для достижения температуры 100 градусов.

В то время как кипячение одного литра воды по сравнению с 500 мл будет стоить дороже, независимо от того, электрический чайник или газовый, эта цифра может сильно колебаться при смене источника электроэнергии.

Например, газ, как правило, дешевле электричества в расчете на единицу, поэтому кипячение воды того же объема на газовой плите обойдется дешевле, чем с использованием электрического чайника.

Самый дешевый способ вскипятить воду

Однако можно использовать микроволновую печь, мощность которой часто ниже, чем у электрочайника.

Например, электрочайник мощностью 3 кВт вскипятит одну чашку воды (235 мл) примерно за 45 секунд. Полный чайник (около 1,7 литра) закипает за четыре минуты.

Отметим, что одну чашку воды можно вскипятить за две минуты с помощью микроволновой печи.

Средняя микроволновая печь имеет низкую номинальную мощность около 0,7 кВт, поэтому использование ее в течение двух минут будет стоить дешевле, чем электрочайник. Но это если говорить о малых объемах, то есть чашке.

Если вам нужно вскипятить литр воды - то дешевле использовать электрочайник.

Однако самым дешевым способом вскипятить воду все же является газовая плита. Кипячение воды на газовой горелке может сократить ваши расходы на треть.