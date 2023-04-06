Назван самый дешевый способ вскипятить воду дома: и это не электрочайник

Электрочайник является основным прибором на любой кухне, но расходы за свет при его частом использовании могут вырасти. Как же тогда нагреть воду дома?
Ответ на этот вопрос появился в издании Express.
Кухонная техника является одной из самых энергозатратных в доме.
Знаете ли вы, что такие простые задачи, как кипячение воды, дешевле выполнять с использованием других источников электроэнергии. Стоимость кипячения воды в чайнике зависит от нескольких факторов, в том числе от типа прибора и времени, необходимого для достижения температуры 100 градусов.
В то время как кипячение одного литра воды по сравнению с 500 мл будет стоить дороже, независимо от того, электрический чайник или газовый, эта цифра может сильно колебаться при смене источника электроэнергии.
Например, газ, как правило, дешевле электричества в расчете на единицу, поэтому кипячение воды того же объема на газовой плите обойдется дешевле, чем с использованием электрического чайника.
Однако можно использовать микроволновую печь, мощность которой часто ниже, чем у электрочайника.
Например, электрочайник мощностью 3 кВт вскипятит одну чашку воды (235 мл) примерно за 45 секунд. Полный чайник (около 1,7 литра) закипает за четыре минуты.
Отметим, что одну чашку воды можно вскипятить за две минуты с помощью микроволновой печи.
Средняя микроволновая печь имеет низкую номинальную мощность около 0,7 кВт, поэтому использование ее в течение двух минут будет стоить дешевле, чем электрочайник. Но это если говорить о малых объемах, то есть чашке.
Если вам нужно вскипятить литр воды - то дешевле использовать электрочайник.
Однако самым дешевым способом вскипятить воду все же является газовая плита. Кипячение воды на газовой горелке может сократить ваши расходы на треть.
Напомним, что названа вода, которая не дает осадка в чайнике, но пить ее сырой нельзя.
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