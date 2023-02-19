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Названа вода, которая не дает осадка в чайнике, но пить ее сырой нельзя

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Воскресенье 19 февраля 2023 14:52
Названа вода, которая не дает осадка в чайнике, но пить ее сырой нельзя Какая вода не дает осадка в чайнике (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Кипячение воды убивает вредные микроорганизмы, но после регулярного кипячения на стенках чайника часто образуется неприятный осадок.

Почему так случается, и какая вода не дает осадка, рассказала эксперт по питанию Наталья Мазурик в своем Telegram-канале.

Какая вода без осадка?

По словам эксперта, это вода, очищенная от минералов – именно они дают осадок в чайнике после кипячения.

Такова вода – из автоматов для разлива воды. Чтобы избежать осадка, нужно выбирать "очищенную", а не "питьевую" или "минерализованную" воду.

Бутилированная и из-под крана всегда будет с осадком

Если кипятить бутилированную воду (с доставки или магазина), то осадок будет, ведь бутилированная вода имеет минералы (так должно быть в соответствии с ГОСТом).

А вот такая разница будет после кипячения воды из-под крана и очищенной из автомата:

Названа вода, которая не дает осадка в чайнике, но пить ее сырой нельзя

Воду из автоматов нужно обязательно кипятить

По мнению Наталии Мазурик, вода из автомата подходит для употребления только после кипячения. Сырой ее употреблять не стоит.

Такое мнение основано на результатах проверки воды в лаборатории.

"В воде из многих автоматов общее микробное число было превышено в 3-4 раза, также были группы кишечной палочки", - резюмировала эксперт.

Также эксперт разрушила мифы о здоровом питании.

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