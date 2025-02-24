У многих они есть! Вот какие наушники сильно вредят слуху

Наушники могут быть вспомогательным гаджетом для обучения или работы. Однако, наушники с шумоподавлением могут сильно повреждать слух.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Чем вредны наушники

Ни для кого не секрет, что длительное использование наушников на высокой громкости может повредить ваш слух.

Аудиолог Ханна Сэмюэлс рассказала, что наушники с шумоподавлением могут приносить желаемую тишину, но также могут маскировать важные звуки, которые могут спасти жизнь. Обычно, качественные наушники с шумоподавлением снижают шум на 20-40 децибел.

Некоторые негативные побочные эффекты ношения таких наушников включают снижение осведомленности об окружающей среде. Кроме громкости медиа, на слух могут влиять время и частота использования - чем дольше вы пользуетесь устройством, тем больше вероятность повреждения слуха и возникновения проблем с аудиторной обработкой.

Важно, что длительное прослушивание на высокой громкости может вызвать потерю слуха, звон в ушах (тиннитус) или даже усложнить процесс обработки звуков со временем.

Постоянное воздействие громкого шума может повредить волосковые клетки внутреннего уха, которые передают звуковые сигналы в мозг. Из-за этого мозгу становится труднее интерпретировать речь, фоновый шум среды и другие тонкие звуки. Ваше слуховое восприятие может стать приглушенным.

Еще одной опасностью является то, что вкладыши, которые не очищаются регулярно, могут удерживать влагу и бактерии, увеличивая риск ушных инфекций. К тому же чрезмерное использование наушников может повлиять на баланс и пространственную осведомленность, поскольку вы меньше полагаетесь на естественные звуковые сигналы.

Правила безопасного пользования наушниками

Как использовать наушники, чтобы не повредить слух: