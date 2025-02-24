У багатьох вони є! Ось які навушники сильно шкодять слуху

Навушники можуть бути допоміжним ґаджетом для навчання чи роботи. Однак, навушники з шумозаглушенням можуть сильно пошкоджувати слух.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Чим шкідливі навушники

Ні для кого не секрет, що тривале використання навушників на високій гучності може пошкодити ваш слух.

Аудіолог Ханна Семюелс розповіла, що навушники з шумозаглушенням можуть приносити бажану тишу, але також можуть маскувати важливі звуки, які можуть врятувати життя. Зазвичай, якісні навушники з шумозаглушенням знижують шум на 20-40 децибелів.

Деякі негативні побічні ефекти носіння таких навушників включають зниження обізнаності про навколишнє середовище. Крім гучності медіа, на слух можуть впливати час і частота використання - чим довше ви користуєтесь пристроєм, тим більше ймовірність пошкодження слуху та виникнення проблем з аудиторною обробкою.

Важливо, що тривале прослуховування на високій гучності може викликати втрату слуху, дзвін у вухах (тинітус) або навіть ускладнити процес обробки звуків з часом.

Постійний вплив гучного шуму може пошкодити волоскові клітини внутрішнього вуха, які передають звукові сигнали до мозку. Через це мозку стає важче інтерпретувати мову, фоновий шум середовища та інші тонкі звуки. Ваше слухове сприйняття може стати приглушеним.

Ще однією небезпекою є те, що вкладиші, які не очищуються регулярно, можуть утримувати вологу та бактерії, збільшуючи ризик вушних інфекцій. До того ж надмірне використання навушників може вплинути на баланс і просторову обізнаність, оскільки ви менше покладаєтесь на природні звукові сигнали.

Правила безпечного користування навушниками

Як використовувати навушники, щоб не пошкодити слух: