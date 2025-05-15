Назван молочный продукт, ускоряющий старение: он есть в каждом супермаркете

Какая "молочка" способствует старению

Речь идет о коровьем молоке. Конечно, молоко издавна считается ценным источником кальция, белка и витаминов, необходимых для прочности костей и общего здоровья. Однако, по мнению части исследователей и врачей, для некоторых людей именно этот продукт может стать фактором, косвенно влияющим на процессы старения, в частности на состояние кожи.

Почему от молока можно постареть?

Гормоны

Коровье молоко содержит гормоны роста, которые предназначены для быстрого роста телят. Попадая в организм человека, эти гормоны могут потенциально влиять на гормональный баланс и стимулировать выработку определенных веществ, что, по некоторым теориям, может проявляться, в частности, в усилении акне и воспалительных процессов на коже. Хроническое воспаление в организме считается одним из факторов, ускоряющих старение.

Воспаление

Существует гипотеза, что для некоторых людей молочные продукты могут вызвать системное воспаление в организме. Это связывают как с белками молока (например, казеином), так и с лактозой (молочным сахаром), особенно у людей с непереносимостью лактозы. Воспаление является известным триггером для многих возрастных заболеваний и ухудшения состояния кожи, включая потерю упругости и появление морщин.

Сахарный фактор

Молоко содержит лактозу - сахар. Чрезмерное потребление сахаров может приводить к процессу гликации, когда молекулы сахара присоединяются к белкам (в частности, к коллагену и эластину), делая их жесткими и менее эластичными. Это непосредственно влияет на снижение упругости и появление морщин на коже, что является одним из видимых проявлений старения.

Важные уточнения и другая точка зрения

Стоит подчеркнуть, что влияние молока на старение - это тема активных научных дискуссий, и не все исследования подтверждают его негативный эффект. Многие научные работы, напротив, указывают на пользу молочных продуктов для поддержания здоровья костей в пожилом возрасте и общего поступления питательных веществ.

Реакция на молочные продукты очень индивидуальна. Если у вас нет непереносимости лактозы, аллергии на молочный белок и вы не замечаете ухудшения состояния кожи или пищеварения после употребления молока, вероятно, оно не наносит вам вреда в этом контексте.

Надо ли исключать молоко из рациона?

Вместо того, чтобы полностью исключать молоко из рациона (если у вас нет к этому медицинских показаний), стоит прислушаться к своему организму. Если вы замечаете, что после употребления молока у вас появляются высыпания, усиливаются воспалительные процессы или возникают проблемы с пищеварением, возможно, стоит уменьшить его потребление или попробовать альтернативы (например, безлактозное молоко или растительные напитки - миндальное, овсяное, соевое и т.д.).