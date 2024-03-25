Названы моющие средства, которые категорически нельзя использовать

Полировка мебели

Владелец компании по уборке Робин Мерфи рассказал, что нет причин покупать средство для полировки мебели.

"Сегодня большинство деревянной мебели имеют защитное покрытие поверх древесины. Поэтому лучше с поверхности легко удалить пыль или протереть влажной тряпкой", - отметил эксперт.

Некоторые полироли, масла и воск совершенно не нужны и оставляют остатки, которые могут повредить поверхность.

Средство для чистки духовки

Если вашей духовке десятки лет или она не имеет функции самоочищения, нет веских причин держать средство для чистки духовки под рукой.

Лучше сделать пасту с пищевой содой и водой. Смажьте грязные участки духовки и дайте ей постоять в течение пяти-десяти минут, а затем протрите мочалкой или щеткой для чистки.

Очиститель стекла

Все любят, когда окна сияют. Однако, вам не нужно моющее средство для стекла, чтобы получить такой эффект.

"Я предпочитаю использовать экологически чистящие средства. Простая смесь уксуса и воды является жизнеспособной альтернативой для достижения сияющих результатов", - отметил эксперт.

В частности, для мелких пятен, таких как отпечатки пальцев или незначительные брызги воды на зеркалах в ванной комнате, может быть достаточно небольшого количества обычной воды.

Одноразовые салфетки

Одноразовые салфетки отлично подходят для путешествия. Поскольку они одноразовые, то салфетки не самый лучший выбор для окружающей среды.

Обычный спрей для чистки и салфетка из микрофибры могут стать лучшим вариантом.

Правила использования моющих средств

Следует хранить моющие средства в месте недоступном для детей - на верхних полках или в запертом шкафчике.

Сразу после использования следует закрыть моющее средство и поставить его на место во избежание вдыхания или глотания токсинов, а также для предотвращения ожогов.

Также нельзя смешивать моющие средства, особенно это касается кислот и отбеливателей, такие смеси образуют токсичные, потому что это опасные газы.

Следует хранить моющие средства в закрытых, оригинальных упаковках.

Категорически запрещено хранить моющие средства рядом с продуктами питания и стаканами для питья.

К тому же перед началом использования следует внимательно прочесть указания на упаковке, и строго соблюдать их, чтобы избежать отравления, как у взрослых, так и у детей.