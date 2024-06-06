Названо место, куда следует в первую очередь наносить солнцезащитный крем

Метод "сверху вниз"

Дерматолог Кори Л. Хартман рассказал, что всегда нужно начинать наносить солнцезащитный крем с лица, а затем двигаться вниз по телу к ногам. Это для того чтобы бактерии из тела не попали на лицо.

Как правило, средства по уходу за кожей на теле содержат тяжелые, жирные ингредиенты, которые создают физический барьер для кожи. Этот более интенсивный уход за кожей тела следует отделить от продуктов, предназначенных для лица и шеи, поскольку они могут вызвать сыпь.

До или после макияжа наносить солнцезащитный крем

Всегда следует слоить продукты от самого тонкого до самого толстого. Если вы используете химический солнцезащитный крем, его следует наносить поближе к коже, и желательно, чтобы он наносился перед увлажняющим кремом.

Однако если вы используете сыворотку с витамином С, то ее следует наносить первой.

Как только нанесли солнцезащитный крем, дайте немного времени, прежде чем делать что-то другое.

Распространенное ошибка

Эксперты говорят, что самая большая ошибка солнцезащитного крема состоит в том, что люди не применяют его достаточно.

Он отметил, что хотя спреи очень просты в использовании, но они нуждаются в определенном контроле, прежде чем они смогут обеспечить защиту. Распилите несколько раз по каждой части тела, обычно два-три раза в руку и три-четыре раза в ногу.

Можно ли смешивать SPF-средство с тональным кремом

Технически смешать SPF-средство с тональным кремом можно, но этого не стоит делать.

Смешивание двух разных формул ослабляет действие солнцезащитного фактора и снижает эффективность барьера, защищающего кожу от ультрафиолетовых лучей. В таком случае надеяться на обещанный производителями результат не стоит.

Лучше наноси солнцезащитный крем отдельным слоем перед тональным основанием, позволяя каждому продукту выполнить свою функцию, или используй тональное основание из SPF в составе.