Названы цветы, которые нужно обязательно обрезать в октябре: вырастут еще пышнее

Плетистая роза

Плетистые розы - это самое популярное растение для вертикального озеленения практически всего подряд. Гирлянды, колонны, стены, пирамиды - их действительно любят ландшафтные дизайнеры во всем мире.

Такой сорт роз цветет на побегах, выращенных в ту же весну, поэтому можно уже сейчас смело обрезать растение. Обрежьте поврежденные наросты, а также старые ветки вплоть до уровня земли.

Основные стебли следует разложить веером на одинаковом расстоянии в горизонтальном положении, привязав к проволоке или решетке. Тогда как боковые побеги, растущие от стеблей, давших в этом году цветы, можно укоротить до низкого пенька или пары листьев. Обрезанный куст надежно закрепите.

Плетистая роза (фото: Freepik)

Пионы

Если пиона опустила веточки вниз, а листья подсохли и увяли, значит растение уже готовится к зиме. Оптимальное время для обрезки - конец октября - начало ноября.

Нужно обрезать стебли с засохшими цветами. Травянистый пион нужно срезать почти под корень. Достаточно оставить пни 2 сантиметра высотой.

Древовидные пионы не нуждаются в сильной обрезке. Осенняя обрезка производится только с целью омоложения и формирования дерева.

Пионы (фото: Freepik)

Буддлея Давида

Даже если вы никогда не слышали о таком растении, но этот цветок считается достаточно распространенным среди опытных садоводов. Растение отличается особой красотой, а при правильной посадке и должном уходе радует обильным цветением.

Роскошные цветы растения обычно обрезают весной, в то время как в осенний период садоводы могут укоротить растение наполовину. Такая манипуляция поможет сохранить аккуратный внешний вид, а также будет предотвращать раскачивание ветром.

Растение буддлея Давида (фото: wikipedia)