Вот какой косметикой нельзя пользоваться зимой, чтобы не навредить коже

Тоник

В холодное время года, когда кожа быстро раздражается, следует избегать тоников с высоким содержанием спирта. Все потому, что они сушат кожу.

Со временем такие средства могут ослабить естественный барьер кожи и сделать его более уязвимым к факторам внешней среды.

Маски

Маски для лица тоже могут навредить коже в холодное время года. Если вы любите глиняные маски, используйте их реже или вообще не делайте этого зимой.

Скраб

Скраб можно пользоваться зимой, но делать это нужно осторожно. Все потому, что чрезмерное отшелушивание может повредить кожный барьер.

Пудра

Если у вас сухая кожа, то пудра будет только еще больше подсушивать кожу. Если же ваше лицо подвержено жирному блеску, нанесите пудру легкими движениями, чтобы закрепить макияж.

Глаза

Эксперты рекомендуют для макияжа глаз использовать более устойчивые продукты, а именно водостойкие туши. Идеальный вариант - термотушь, которая смывается только теплой водой.

Губы

Зимой уход за губами особенно важен. Следует отказаться от блеска, ведь в нем много влаги, которая плохо смотрится при низких температурах.

Лучший вариант - кремовые гигиенические помады.

Ароматизаторы и эфирные масла

Избегайте использования моющих средств, увлажняющих кремов, сывороток или других косметических продуктов с сильным ароматом зимой. Сухая кожа с большей вероятностью отреагирует на раздражители.