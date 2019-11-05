Загибель 14-річного школяра у Прилуках: нові деталі резонансної справи (відео)

Загибель Дениса Чаленка в Прилуках (колаж: РБК-Україна)

Батьки Дениса Чаленка мають намір боротися до кінця, щоб знайти покарати вбивць сина

Смерть 14-річного школяра обурила громадськість в Прилуках Чернігівської області. За офіційною версією слідства, Денис Чаленко загинув від нещасного випадку на залізничних коліях. Але батьки, а також багато жителів міста, впевнені в тому, що Дениса забили до смерті, а потім інсценували загибель під поїздом. Чого вимагає громадськість, йдеться в сюжеті ТСН.

Люди продовжують мітингувати під місцевим відділенням поліції. Громадськість вже домоглася того, що начальника місцевої поліції відсторонили, а справу передали до головного слідчого управління у Київ.

Під час протестів люди палили шини і намагалися взяти штурмом місцеве відділення поліції. Громадськість продовжує висловлювати недовіру новому керівництву поліції Прилук. Людей заспокоюють тим, що потрібно дочекатися результатів судмедекспертизи.

Поліція однією з робочих версій розглядає вбивство. Але рідні Дениса кажуть, що попереднє керівництво переконувало їх у тому ж. Мама школяра має намір боротися до кінця.

Загибель Дениса Чаленка в Прилуках (скрін відео: YouTube/ТСН)

"Ми будемо піднімати людей. Дасть Бог, поховаю сина. І ми будемо боротися до кінця", - каже Світлана, мама Дениса, адже як і раніше справу відкрито за статтею ДТП.

Батько Дениса має намір звертатися в ГБР з метою відкриття справи проти заступника начальника слідчого та експерта, який першим оглядав місце події.

Тіло Дениса передали на незалежну експертизу, яка все ще триває. Ті, хто бачив дитину, в один голос твердять, що на ньому безліч слідів побиття.

Дениса поховають у вівторок, 5 листопада.

Загибель Дениса Чаленка в Прилуках (відео: YouTube/ТСН)

Нагадаємо, Денис Чаленко вийшов з дому на півгодини. Хлопця знайшли на колії в п'яти кілометрах від будинку. Поліція стверджувала, що це нещасний випадок, але батьки знали, що сину напередодні погрожували і "забивали стрілки". Вони почали власне розслідування і знайшли в окрузі багато слідів крові, кривавий слід від взуття, а також сліди шин від авто.

У дитини був пробитий череп і надірване вухо, збиті кулаки, як після бійки. А на локомотиві, який нібито збив Дениса, кривавих слідів немає, - хлопець лежав між рейками. Батьки підозрюють, що до вбивства причетні чотири підлітка, двоє з яких - діти столичних "шишок", що працюють в судовій системі.