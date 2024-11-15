Названа главная причина, почему нельзя принимать горячий душ ежедневно
Прием горячего душа для многих людей ежедневной привычкой, но безопасно ли это для здоровья? Медицинские эксперты считают, что регулярный горячий душ имеет как преимущества, так и риски.
Почему нельзя принимать горячий душ каждый день, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Best Life.
Почему не нужно принимать горячий душ каждый день?
Сухость кожи
В исследовании, опубликованном в Journal of Clinical Medicine, авторы обнаружили, что горячая вода гораздо сильнее влияет на кожу, чем холодная. Те, кто умывался горячей водой, ощущали ослабление кожного барьера, повышение уровня pH и покраснение. Их кожа также значительно высыхала из-за отсутствия влаги и задержки воды.
Ухудшение состояния кожи
Если у вас есть склонность к акне или другим кожным заболеваниям, горячий душ может усугубить ситуацию, поскольку теплая вода стимулирует выделение больше кожного жира.
Повышение АД
Длительное пребывание в горячей воде может временно повысить АД, что может быть опасным для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Как сделать душ безопаснее?
Не используйте чрезмерно горячую воду
Оптимальная температура для душа - около 37-38°C. Как для ваших волос, так и для кожи, теплый душ - лучший выбор на каждый день.
Увлажнение кожи после душа
После душа обязательно используйте увлажняющие кремы или масла.
Не проводите в душе больше 10-15 минут
Это поможет избежать чрезмерного высушивания кожи и других отрицательных последствий.
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Раньше мы сообщали, как часто следует принимать душ, чтобы не навредить коже.
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